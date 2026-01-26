Cosquín 2026: cuándo toca Milo J en el Festival Nacional de Folklore
La sexagésima sexta edición del encuentro de música tradicional en Córdoba mantiene su desarrollo en la Plaza Próspero Molina; el referente urbano destaca como figura joven dentro del cronograma
La sexagésima sexta edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 continúa su cronograma de presentaciones en la Plaza Próspero Molina de la provincia de Córdoba. La organización dispuso una agenda extensa que abarca nueve noches de música y tradiciones. El evento convoca a figuras de diversos géneros para esta celebración en el escenario Atahualpa Yupanqui.
Cuándo toca Milo J en el Festival Nacional de Folklore
El cantante Milo J subirá al escenario el próximo domingo 1 de febrero. El joven músico tiene a su cargo el cierre de la novena luna del encuentro folclórico. Su participación genera una gran expectativa entre los seguidores de las nuevas tendencias musicales en este escenario histórico.
El cronograma del último día también incluye las actuaciones de Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Maggie Cullen. La jornada de clausura cuenta con la presencia de Campedrinos y el dúo de Cuti y Roberto Carabajal. El grupo Gauchos of the Pampa completa el listado de artistas para la despedida del festival.
Los interesados en asistir a este cierre necesitan sus pases con antelación debido a la alta demanda de la fecha final. La presentación del artista de Morón sella la apertura del festival hacia nuevos géneros musicales.
Quiénes tocan este lunes 26 de enero
La tercera noche de la celebración destaca la figura de Abel Pintos. El intérprete bonaerense realiza el show principal de la velada en la plaza cordobesa. La programación para este lunes inicia con el conjunto Ahyre y la cantante Luciana Jury. El escenario recibe a Guitarreros y a la agrupación Duratierra en el transcurso de las primeras horas de la jornada.
La lista de músicos para este lunes 26 de enero incorpora a Lucía Ceresani y Cristian Capurelli. La delegación oficial de Uruguay aporta el matiz internacional a la tercera luna. Las actividades en el predio comienzan a las 22 y se extienden hasta la madrugada bajo la conducción de figuras de la televisión nacional. Los espectadores en la Plaza Próspero Molina asisten a una de las noches con mayor convocatoria de la edición actual.
Cronograma completo de las próximas lunas
El martes 27 de enero el escenario recibe a Lázaro Caballero y Mariana Carrizo. La cuarta luna contempla los espectáculos de Orellana Lucca, La Cruzada y Paquito Ocaño. Micaela Chauque y Yoel Hernández brindan sus canciones junto a Lucio “El Indio” Rojas.
El miércoles 28 de enero sobresale la presentación de Luciano Pereyra. La quinta noche suma a Leandro Lovato y la banda La Callejera. Silvia Lallana y el grupo Garupá rinden un homenaje a Ramón Ayala. Ariel Ardit y Lucio Taragno completan la oferta junto a la delegación de la provincia de Córdoba.
La sexta luna del jueves 29 de enero reúne a Los Nocheros y Destino San Javier. La agenda incluye a Yamila Cafrune y un tributo a Musha Carabajal. Bruno Arias y Los Tekis figuran entre los artistas centrales de ese día. El viernes 30 de enero llega el turno de El Chaqueño Palavecino y Natalia Pastorutti.
Juan Fuentes y José Luis Aguirre participan de la séptima noche junto a la delegación de Paraguay. El sábado 31 de enero, el evento celebra los 30 años de carrera de Soledad Pastorutti. El grupo Juntos la Leyenda Continúa y la cantante Suna Rocha integran la octava luna antes del gran cierre.
