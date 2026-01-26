El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 transita hoy, lunes 26 de enero, su tercera luna. La 66° edición de este popular evento empezó el sábado 24 de enero y se extiende hasta el domingo 1° de febrero. Considerado uno de los encuentros musicales más importantes de la Argentina, Cosquín convoca anualmente a una variada constelación de figuras. Con el evento en pleno desarrollo en la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa, muchos espectadores y seguidores de la música folclórica se preguntan quiénes serán los artistas que protagonizarán la velada de este lunes.

Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, lunes 26 de enero, del Festival Nacional de Folklore

El grupo musical Ahyre toca este lunes en Cosquín 2026 Santiago Cichero/AFV

La tercera luna de Cosquín 2026 cuenta con la siguiente grilla de cantantes y bandas:

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

La grilla completa del Cosquín 2026

El festival empezó el sábado 24 de enero con la primera luna, que incluyó a Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, entre otros. El domingo 25 de enero, se destacaron Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi y Cazzu. En los próximos días, hay mucha expectativa por los shows de Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Los Nocheros y Milo J.

Soledad, Luciano Pereyra y El Chaqueño Palavecino darán el presente en el Festival Cosquín 2026 (Fuente: Instagram/@sole_pastorutti - @lucianopereyraoficial @aquícosquin)

A continuación, así queda la grilla del Festival Nacional de Folklore para los próximos días:

<b>Fecha</b> <b>Grilla de cantantes y bandas</b> Domingo 25 de enero Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu y Delegación de Brasil Lunes 26 de enero Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos y Delegación de Uruguay Martes 27 de enero Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas Miércoles 28 de enero Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba Jueves 29 de enero Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón Vienes 30 de enero Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay Sábado 31 de enero Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya Domingo 1° de febrero Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

Cómo ver el Festival Nacional de Folklore 2026 en vivo

Festival Nacional de Folklore Cosquín

Para aquellos que no puedan asistir presencialmente a la Plaza Próspero Molina, el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 ofrece diversas alternativas para seguir los conciertos en vivo.

El canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín en YouTube, “Aquí Cosquín”, realizará transmisiones en directo de cada una de las nueve lunas.

La TV Pública también cubrirá el evento a través de su señal y su canal de YouTube, con el programa Se Siente Argentina, conducido desde las 22 por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne, con móviles en Cosquín.

Canal 10 de Córdoba televisará el festival para su audiencia cada noche.

Las entradas para el festival aún están disponibles y pueden adquirirse tanto de forma online como presencial. Los precios oscilan entre $26.000 y $115.000. Es importante recordar que los menores de 6 años ingresan gratis sin butaca, presentando DNI, mientras que a partir de esa edad abonan el costo completo. Además, hay filas reservadas en el sector D para personas con discapacidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.