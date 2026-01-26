Video: así fue la propuesta de casamiento que recibió Julieta Nair Calvo en la playa

Andrés Rolando, pareja de Julieta Nair Calvo, sorprendió a la actriz al pedirle casamiento enfrente de amigos y familiares. En una ceremonia íntima, el hombre tomó la palabra enfrente de todos y se deshizo en elogios hacia su futura esposa.

“Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor. Tan amorosa, que ilumina mi día a día. El futuro no le puedo imaginar sin mi familia, por eso...”, lanzó Rolando, quien estableció una pequeña pausa para sacar las alianzas de su bolsillo y así emocionar a la actriz que no salía de su asombro.

Julieta Nair Calvo agradeció la propuesta romántica de su futuro esposo

Tras aceptar, Nair Calvo, en su cuenta de Instagram, subió el video y agregó un texto romántico para completar: “Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”.

Nair Calvo agradeció la presencia de familiares y amigos en un día inolvidable

Luego, en sus historias de Instagram, subió otra postal, abrazado a Rolando, y subrayó: “Nos vamos a casar”. La propuesta romántica descolocó por completo a Nair Calvo, quien, inmediatamente, abrazó a su pareja y recibieron el aplauso de todos los presentes.

El anuncio de Julieta Nair Calvo

Nair Calvo y Rolando se conocieron en el año 2018 de una manera muy particular: Gimena Accardi, amiga de ambos, organizó una cita a ciegas para que se conozcan. Aunque el flechazo no fue inmediato, la actriz y el empresario continuaron hablando por redes sociales, lo que permitió una posibilidad de volver a verse y ahí sí comenzar una relación que perdura hasta el presente.

El primer paso importante de la pareja fue cuando decidieron convivir. Esto denotó una gran confianza del uno sobre el otro, hasta terminar de consolidar la relación.

La emoción de Julieta Nair Calvo y su pareja por el nacimiento de su hija Isabella (Captura: Instagram @julietanaircalvo)

Finalmente, en marzo de 2022, nació Valentino, el primer hijo de la pareja. A partir de ese momento, la pareja se afianzó definitivamente y, en 2025, llegó Isabella para agrandar la familia.

A partir de la publicación del video romántico, tanto Nair Calvo como Rolando recibieron grandes muestras de cariño por parte de amigos y colegas, quienes destacaron la iniciativa del empresario para sorprender a su prometida de cara a lo que será un nuevo capítulo feliz en sus vidas.