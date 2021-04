Covid en Corte y Confección Famosos: Verónica de la Canal dio positivo

Luego de los positivos de Miriam Lanzoni -reemplazada por Jimena Cyrulnik- y - reemplazada por Gege Neumann- la jurado del reality show de moda Corte y Confección Famosos Verónica de la Canal se enteró antes de grabar que tiene coronavirus.

La diseñadora no presenta síntomas por el momento. Sin embargo, la productora del mismo programa, a cargo de LaFlia, tomó la decisión de aislar a Benito Fernández y Fabián Zitta, sus compañeros de jurado.

“Así es, es verdad, me enteré hoy jueves al mediodía cuando me hisoparon en el estudio antes de grabar. Por el momento soy asintomática. Ya que gracias a Dios estoy y me siento bien, lo único que tengo la sensación de nariz tapada sin estar refriada. Pero no tengo ningún síntoma”, confirmó la diseñadora a LA NACION.

A su vez, agregó: “No sé cómo pudo ser. El martes me habían hisopado y había dado negativo, y ahora me dio positivo. Este virus está en todos lados, está en la calle, está en el taxi, no se sabe, aunque siempre tenemos todos los cuidados en el canal”.

Luego de pensar cómo pudo contagiarse, recordó que a su papá le había dado positivo el viernes pasado por tener fiebre y, al vivir solo, lo había visto. Sin embargo, asegura que no puede decir con certeza que fue allí donde se contagió, ya que se cuida por ella, su familia y compañeros. “Soy una ciudadana responsable, no hay que buscar culpables”, sentenció.

Con respecto a la continuidad del programa, según pudo saber LA NACION, cuando vuelva se grabará el ciclo que se emite a diario en las tardes de eltrece, mientras y a la espera del regreso de De la Canal, su lugar será ocupado por Matilda Blanco, que tiene el cargo de jefa de taller del programa.