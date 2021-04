Miriam Lanzoni tiene coronavirus y buscan su reemplazo en Corte y Confección

La actriz Miriam Lanzoni fue diagnosticada con coronavirus, por lo que las grabaciones del reality de costura Corte y Confección tuvieron que ser suspendidas por el momento, hasta conseguir un reemplazo e hisopar a los contactos estrechos.

LA NACION se comunicó con la artista, quien decidió romper el silencio: “Sí, es verdad. Nos hisoparon por protocolo y me dio positivo. No tengo ningún síntoma, absolutamente nada, n o me hubiese enterado jamás si no nos hisopaban”. Y agregó: “Por suerte los protocolos ahí son súper estrictos. Nadie tiene contacto directo con nadie, así que afortunadamente fui yo solita”.

Con respecto a cómo continuará el reality de eltrece, desde la producción explicaron que, después de hisopar nuevamente a todos los que son parte del programa y ver cómo sigue el tema, continuarán con la grabaciones. Además, en las próximas horas se buscará un reemplazo para Lanzoni; aunque, como el ciclo es grabado, aún se la verá un tiempo más en la pantalla.

“Tenemos algunos días adentro y, por lo pronto, tengo una semana de aislamiento. Hablé con la obra social y tendrán que ver cuándo me dan el alta”, cerró Lanzoni al conversar con este medio.