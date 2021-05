Covid. La culpa de Matías Martin por viajar a Miami para recibir la vacuna: “No la juego de víctima, porque soy un privilegiado”

Este miércoles por la tarde, durante el comienzo de su programa de radio Todo Pasa (Urbana Play), Matías Martin contó que viajará el próximo fin de semana a Miami para vacunarse contra el Covid-19 -junto a parte de su familia-. “No la juego de víctima, porque soy un privilegiado”, dijo el periodista y agregó que aprovechará para contar desde allí cómo es el proceso de vacunación con la monodosis de Johnson & Johnson.

“He luchado contra mí mismo. Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido si ir o no. Mi voto era no positivo”, comenzó su explicación el conductor de 50 años, donde detalló que el pasaje lo sacó hace más de un mes y que nunca dejó de dudarlo debido a que hay otras personas que no cuentan con esas posibilidades.

En diálogo con su coequiper radial Clemente Cancela, Martin dijo que le “atormenta el viaje” y que le daba “culpa tener que contarlo”, aunque su mujer, la modelo Natalia Graciano le propuso relajarse y disfrutar de estos días en el exterior.

“No la juego de víctima, porque encima tengo ese mandato que soy un privilegiado”, dijo Martin y agregó: “No entendí porque había una caza de brujas, un escrache o una mirada negativa sobre el que se había vacunado afuera. Vi a algunos periodistas tratando de escrachar”.

Por último, el conductor reveló qué fue lo que le dijo su pareja que lo hizo cambiar de opinión. ”La charla que salió en mi casa fue: ‘¿qué es más importante que tu salud y la de tu familia?’”, dijo.

El periodista también destacó que se aplicará una vacuna que “acá no se consigue porque no la están dando” y que en la Argentina “pagamos por dosis que no vienen”.

El exMetro, está en pareja desde 2005 con la exmodelo Natalia Graciano y con quien tienen dos hijos, Mía y Alejo. Además, Matías Martin es padre de Luca, fruto de su anterior relación con la actriz Nancy Dupláa.