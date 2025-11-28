A los besos en un boliche: el video que confirmaría el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

En los últimos días, los rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, compañeros en MasterChef Celebrity (Telefe), comenzaron a tomar cada vez más fuerza luego de que se los viera muy cerca fuera de las grabaciones del programa. La relación entre ambos ya venía generando comentarios, pero en las últimas horas la situación dio un giro decisivo: apareció un video que los muestra a los besos en un boliche, multiplicando las especulaciones y colocando su vínculo en el centro de la escena.

El nacimiento de los rumores tomó fuerza a partir de una serie de fotos e historias de Instagram donde, aunque aparecían por separado, tanto la exesposa de Martín Demichelis como el youtuber parecían estar en escenarios prácticamente idénticos. Esas coincidencias visuales más la química que se ve en pantalla generaron sospechas sobre encuentros fuera de cámara y alimentaron la idea de que algo más ocurría entre ellos. Si bien ninguno se mostró públicamente junto al otro ni confirmaron una relación, comenzaron fuertes sospechas de que el romance ya sería un hecho.

💣 SE FILTRÓ UN VIDEO DE IAN LUCAS Y EVANGELINA ANDERSON A LOS BESOS EN UN BOLICHE #masterchefcelebrity #LAM https://t.co/DANHAeqOsu pic.twitter.com/N6mI6ofKaP — El Impacto (@elimpactocom) November 28, 2025

Ahora bien, en el material, difundido por la cuenta de X de El Impacto, se los puede ver muy cerca, conversando en tono cómplice y compartiendo gestos que evidencian una fuerte conexión. La secuencia culmina con un beso que no deja lugar a dudas y que rápidamente encendió aún más las versiones sobre el vínculo que estarían construyendo fuera de cámara.

Qué dijo Ian Lucas cuando le preguntaron por los rumores con Evangelina Anderson

Ian Lucas le hizo frente a los rumores de romance con Eva Anderson (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

En medio del revuelo por el video que alimentó aún más los rumores, Ian Lucas fue interceptado por Kennys Palacios en los pasillos de Telefe. Durante la dinámica del stream de MasterChef Celebrity, el estilista aprovechó el momento para ir directo al punto y tratar de descubrir qué sucede realmente entre el influencer y Evangelina Anderson, una pregunta que ya circula con fuerza en redes y en los portales.

“No sé si estuviste viendo los medios… pero bueno, yo te informo: Ian estaría conociendo a una compañera”, le dijo Kennys, poniendo sobre la mesa lo que se está comentando en torno a su vida privada. “¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, respondió Ian, sorprendido y tratando de esquivar el tema con naturalidad.

Con un gesto de cierta incomodidad, Ian buscó despejar las especulaciones y aclarar su situación sentimental. Sobre eso, reafirmó: “Si hay alguna noticia o algo te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar”, manifestó, intentando ponerle un freno al creciente interés por su supuesto vínculo con Evangelina.

Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó aún un vínculo fuera de lo laboral. De todas formas, en sus redes sociales, es frecuente verlos compartir desafíos virales, juegos y distintos contenidos en conjunto.

Crecen los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Sin lugar a dudas, estas apariciones espontáneas dejan en evidencia la buena sintonía que se fue generando entre ambos, una complicidad que parece extenderse más allá de la competencia de cocina y que sigue alimentando las especulaciones entre sus seguidores.