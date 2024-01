escuchar

Luis Miguel y su vida privada siempre fueron una gran interrogante, ya que desde que comenzó su exitosa carrera, cuando era tan solo un niño, decidió mantener sus cosas con la mayor intimidad posible. Fue por ese motivo que su biopic en Netflix fue todo un acierto, dado que permitió conocerlo un poco más y ganarse la empatía del público. Y entre todos los personajes que fueron apareciendo a lo largo de las tres temporadas de la serie, uno de ellos hizo referencia a Cristian Castro, con quien protagonizó rumores de enemistad en la década del 90.

Ahora, años después, el hijo de Verónica Castro, que se encuentra pasando unos días en Villa Carlos Paz, habló del tema en Intrusos (América TV), y reveló lo que piensa de su aparición en la producción de la plataforma de streaming y del Sol de México en general.

“Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reggaetoneros, todo lo urbano, cómo se juntan y hacen mucho equipo. Acá está unida la cumbia, el cuarteto, el reggaetón, todos. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas”, comenzó diciendo Cristian, dejando en claro su postura sobre lo que espera de Luis Miguel.

En esa misma línea, también decidió hablar sobre lo sucedido durante un show en el Movistar Arena de Buenos Aires al que fue a verlo, cuando el intérprete de “La Incondicional” no lo saludó. Ante eso, confesó que se quedó atónito, ya que según le dijo la producción, fue el mismo Luis Miguel el que le dio esos lugares en primera fila.

El músico aseguró que se tomó a mal esa situación, porque creyó que iba a acercarse a saludarlo, como hizo con otras figuras que asistieron. Además, recordó el capítulo entero que le dedicó en su serie, en donde el mismo Luis Miguel recordó la rivalidad que tenía con él. “Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal”, expresó visiblemente indignando.

Como si eso fuera poco, admitió que esperaba que el mismo Micky lo llamé para comentarle sobre el capítulo en que iban a mencionarlo, pero que no fue así.

“¿Qué onda conmigo? Sí, soy su soldado de su equipo. Le dije a Daisy (Fuentes) ‘te vas con Luismi, te vas mañana, si está con ganas de estar con vos y sufriendo, te vas por favor’. Yo no sabía”, recordó sobre la vez que Luis Miguel se quedó con quien era su novia, décadas atrás.

“La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas, aunque yo sea menor. Debemos tener fraternidad”, sumó, dejando en evidencia su molestia por la situación.

Cristian Castro habló sobre los rumores de romance entre Luis Miguel y su mamá, Verónica Castro

Asimismo, en relación con el supuesto coqueteo de Luis Miguel con su madre, Verónica Castro, el cantante negó que haya existido un romance. “¡Ojalá! Me hubiese gustado que fuera mi papá putativo, mi padrastro y llamarle ‘daddy’”, lanzó, entre risas.

A modo de cierre, cuando le preguntaron si le gustaría hacer una canción con el Sol de México, Castro expresó: “¡Obvio! Es lo que estoy diciendo, nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él, la tiene. ¿Por qué no ser dulce? Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?”.