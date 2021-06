Cristina Pérez: “Los nietos de los que vinieron en los barcos se están yendo en avión”

Cristina Pérez realizó un duro editorial en el que analizó el último discurso de Alberto Fernández y concluyó: “Lo único cierto es que los nietos de los que vinieron en los barcos se están yendo en avión, porque el Presidente no deja de expulsarlos”.

Ayer, durante una conferencia de prensa junto al primer ministro español, Pedro Sánchez, Alberto Fernández dijo: “los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero los argentinos llegamos de los barcos”

Pérez también recordó otras declaraciones del Presidente en su alocución, que ocurrió en el programa que conduce en Radio Mitre: “Quiero decirles, con un poco de irreverencia, que esto no comenzó acá. El primer frente de confrontación internacional que tuvo el Presidente fue durante una conferencia junto a Pepe Múgica en noviembre de 2019, en donde el flamante presidente electo refutó duramente al conejo Bugs Bunny, al que llamó un estafador, y alabó al Coyote sobre el Correcaminos”. En ese punto, Pérez volvió a permitirse una ironía: “Qué nostalgia de la época en la que los ofendidos eran los dibujos animados , ¿no? Tragicómico”.

Manteniendo el eje en las últimas declaraciones del Presidente, la conductora del noticiero de Telefe le achacó varios significados ofensivos: “No contento con sus recientes ofensas, se despachó contra la Patria Grande en pleno, una bofetada. Primero que borró de un plumazo a las comunidades originarias de nuestro país, pero también descalificó a Brasil y México, que lo acusan de racismo”, aseguró, citando las portadas de los principales diarios de esos países.

Y fue así que concluyó: “El Presidente no solo borró a los pueblos originarios, sino que fue falso al invocar a la Argentina de la inmigración. Porque esa Argentina representa en gran parte a esa cultura del trabajo duro, del progreso, que su Gobierno se empeña en romper cada día más. Si el Gobierno representara realmente los valores de esa comunidad se notaría en sus políticas, y la verdad que no se nota, lo único cierto es que los nietos de los que vinieron en los barcos se están yendo en avión, porque Fernández no deja de expulsarlos”.

Luego de sus declaraciones de ayer, el primer mandatario publicó un tuit en el que pedía disculpas por su frase: “Se afirmó más de una vez que ‘los argentinos descendemos de los barcos’. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”.

LA NACION