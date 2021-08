Críticas a Netflix: aseguran que uno de sus últimos estrenos es idéntico a otra serie

El catálogo de Netflix se renovó en agosto con varias apuestas interesantes que no tardaron en posicionarse dentro del top 10 de lo más visto en la plataforma. Sin embargo, la miniserie Por siempre jamás generó una gran repercusión en redes por su similitud con El inocente, el policial español que fue un verdadero hit en el streaming.

La miniserie francesa de cinco episodios cuenta una historia de crímenes y suspenso. Diez años después de la pérdida de dos seres queridos, un hombre se ve sumergido en otro misterio cuando su novia desaparece.

La primera similitud entre las dos series es que ambas se basan en novelas de Harlan Coben, lo que podría apuntar a una fórmula repetida del autor que cobró notoriedad en pantalla.

Los usuarios destacaron en redes la similitud de Por siempre jamás con El inocente, las series de Netflix Twitter: @alvaroonieva

“Es muy fuerte que Netflix haya hecho dos veces casi la misma serie. Y encima basándose en obras del mismo autor”, señaló un usuario en Twitter.

Las similitudes de Por siempre jamás y El inocente

El sitio Fuera de series puso en evidencia los elementos centrales de El inocente que Coben repite en Por siempre jamás.

Para aquellos que no vieron la miniserie española, protagonizada por Mario Casas (y con la participación de la argentina Martina Gusmán), narra la historia de un exconvicto y su esposa quienes, luego de que él saliera de la cárcel, intentan reconstruir su vida y darle un futuro al hijo que esperan. No obstante, una llamada llegará para cambiar sus planes y poner en peligro todo por lo que lucharon.

[A continuación puede haber spoilers]

En Por siempre jamás, Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), un hombre de treinta y pico de años, rehace su vida con Judith Conti (Nailia Harzoune), pero ella desaparece y su búsqueda dejará en evidencia las verdades que le ocultaron tanto amigos como familiares, y también a las que él mismo decidió ignorar tiempo atrás.

La primera coincidencia con El inocente es que al igual que le ocurre a Mateo Vidal (Casas) con su pareja Olivia Costa (Aura Garrido), Giulliaume no conocía el pasado de su novia. Al comenzar a investigarlo, descubre que Judith tenía una hija de nueve años a la que nunca había mencionado y que en el pasado fue prostituta, dos coincidencias con el personaje de Garrido.

Mateo Vidal y Olivia Garrido son los protagonistas de El inocente; Guillaume Lucchesi y Judith Conti los de Por siempre jamás Netflix

A su vez, en ambos casos el personaje principal es un hombre marcado por un pasado traumático que intenta salir adelante rehaciendo su vida con una pareja mujer. En las dos producciones, un suceso inesperado lleva a que el protagonista deba investigar por sus propios medios y enfrentarse a verdades ocultas y a un montón de problemas que terminarán en escenas a pura acción.

Pero cuando los usuarios afirman que las dos ficciones son “un calco”, es porque lo mencionado no es lo único en lo que se parecen. También la forma en que los capítulos se narran y se suceden tienen mucho en común. En ambas producciones cada episodio está centrado en uno de los personajes y la trama es un vaivén entre pasado y presente.

La única diferencia es que en Por siempre jamás se agregó como recurso de ubicación en tiempo y espacio un letrero con la fecha y ubicación del personaje.

Harlan Coben y su fórmula repetida

El autor, famoso por las novelas negras, fue reclutado por Netflix en 2018. La plataforma buscó sumar más opciones para los suscriptores amantes de este género, que suele funcionar muy bien en el streaming.

Antes de El inocente y Por siempre jamás, Coben fue el escritor detrás de las miniseries El Bosque y No hables con extraños. Anteriormente, su fenómeno literario No se lo digas a nadie fue llevado a la pantalla grande.

También fueron convertidas en series su novela Última oportunidad (No Second Chance) que llegó a la televisión francesa de 2015, con el mismo nombre. Y, tras el gran éxito que tuvo, desembarcó en la pantalla chica con Solo una mirada (Just One Look). En 2016, Coben creó de la miniserie británica Los cinco (The Five), que a diferencia de las anteriores no está basada en una de sus novelas.

No hables con extraños; un policial británico basado en una novela del reconocido autor de Harlan Coben Netflx

El autor firmó un contrato con la compañía de streaming para convertir en miniseries 14 de sus obras, con la condición de que él sea el productor ejecutivo.

Las tramas de sus libros tiene una fórmula común que las hace atrapantes y llevaderas: casi siempre su protagonista es un hombre de mediana edad -aunque también hay novelas protagonizadas por personajes femeninos- a los cuales un suceso inesperado pone en jaque su vida y los vincula con secretos de su pasado. Las novelas del autor estadounidense también proponen la revisión de acontecimientos no resueltos o mal interpretados en el pasado, como accidentes mortales u homicidios.

