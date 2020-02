El enigmático mensaje de "El Negro" González Oro a días de presentar a su novio

Crédito: Instagram

El conductor de radio Oscar "El Negro" González Oro hizo un fuerte descargo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de advertencias para la persona que decida vincularse románticamente con él.

Las palabras sorprendieron porque se dan pocos días después de que el conductor radial blanqueara su nuevo romance con el analista de sistemas Julio Guitart , tras haberse separado de Guillermo D'Anna.

"A quien corresponda: este soy yo. Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mí o me buscaste sabías quién era. Sino tal vez no lo hubieses hecho".

Y no conforme con eso, continuó: "B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno. Querer ser famoso porque se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo!!! Estas dos cosas me lastiman. Pero no puedo ni quiero dejar de ser el Negrito Oro. Quiero ser querido por mí gente como lo soy, gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión ni cosa por el estilo. Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado. Que se ponga el sayo a quien le quede bien!".

Todo presta a la confusión porque hace una semana fue el propio González Oro quien anunció que estaba comenzando una nueva relación amorosa. Incluso en declaraciones al programa de Catalina Dlugi en La Once Diez, confirmó: " Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, su profesión, le va muy bien, es independiente, no miente que, para mí, es fundamental".

Ahora queda abierto el interrogante: ¿a quién están dirigidas estas frases, a su expareja o su actual novio?