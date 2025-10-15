Cuándo sale Culpa Nuestra en la Argentina
Está el confirmado el estreno de la nueva película española de Amazon Prime Video, que sigue el rencuentro de Nick y Noah tras años de ruptura
Después de cómo terminó la relación amorosa de Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) en la segunda película de Culpables, basada en la saga de libros homónima escrita por Mercedes Ron, los fanáticos esperan con ansias Culpa Nuestra, la tercera y última parte que marcará el final definitivo para la complicada pareja que ha dejado de verse por algunos años. ¿Renacerá el amor? ¿Será más fuerte el rencor? Es así que a varios le surge la duda sobre cuándo se estrena la nueva película española de Amazon Prime Video.
En la cinta dirigida por Domingo González y coescrita por Sofía Cuenca, la boda de Lion (Víctor Varona) y Jenna (Eva Ruiz) es el evento que vuelve a acercar a Nick y Noah. Aunque se niegan a aceptar que no han superado su amor, la realidad los vuelve a juntar y tienen que tomar una decisión definitiva.
Además de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, el elenco de Culpa nuestra incluye a Fran Morcillo, Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, Víctor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño.
¿Cuándo se estrena Culpa Nuestra?
Culpa Nuestra, la tercera y última película de la saga Culpables, se estrenará el jueves 16 de octubre en todo el mundo, incluida la Argentina.
¿Cómo ver Culpa Nuestra?
Al igual que Culpa mía (2023) y Culpa tuya (2024), Culpa Nuestra se estrenará en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿A qué hora ver Culpa Nuestra?
La película estará disponible en Prime Video a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico, EE. UU.), es decir, en la medianoche de Los Ángeles. Entonces, este es el horario para otros países, incluida la Argentina:
- EE. UU. (Pacífico, PT - PDT): 12.00 a.m.
- EE. UU. (Este, ET - EDT): 3.00 a.m.
- México (CDMX): 1.00 a.m.
- Guatemala: 1.00 a.m.
- Honduras 1:00 a.m.
- El Salvador: 1.00 a.m.
- Nicaragua: 1.00 a.m.
- Costa Rica: 1.00 a.m.
- Panamá: 2.00 a.m.
- Colombia: 2.00 a.m.
- Perú: 2.00 a.m.
- Ecuador: 2.00 a.m.
- Venezuela: 3.00 a.m.
- Bolivia: 3.00 a.m.
- Paraguay: 3.00 a.m.
- Chile: 3.00 a.m.
- Argentina: 4.00 a.m.
- Uruguay: 4.00 a.m.
- Brasil (Brasilia, BRT): 4.00 a.m.
- España (Madrid): 8.00 a.m.
- Reino Unido (Londres): 8.00 a.m.
¿De qué trata Culpa Nuestra?
Esta es la sinopsis oficial de Amazon Prime Video para Culpa Nuestra: “La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”
El elenco de Culpa Nuestra
- Nicole Wallace como Noah.
- Gabriel Guevara como Nick.
- Fran Morcillo como Simón.
- Marta Hazas como Rafaella.
- Iván Sánchez como William.
- Goya Toledo como Anabel.
- Víctor Varona como Lion.
- Eva Ruiz como Jenna.
- Gabriela Andrada como Sofía.
- Álex Béjar como Briar.
- Javier Morgade como Michael.
- Felipe Londoño como Luca.
