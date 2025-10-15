LA NACION

Cuándo sale Culpa Nuestra en la Argentina

Está el confirmado el estreno de la nueva película española de Amazon Prime Video, que sigue el rencuentro de Nick y Noah tras años de ruptura

La fecha de estreno de la película Culpa Nuestra en Amazon Prime Video
Después de cómo terminó la relación amorosa de Noah (Nicole Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) en la segunda película de Culpables, basada en la saga de libros homónima escrita por Mercedes Ron, los fanáticos esperan con ansias Culpa Nuestra, la tercera y última parte que marcará el final definitivo para la complicada pareja que ha dejado de verse por algunos años. ¿Renacerá el amor? ¿Será más fuerte el rencor? Es así que a varios le surge la duda sobre cuándo se estrena la nueva película española de Amazon Prime Video.

En la cinta dirigida por Domingo González y coescrita por Sofía Cuenca, la boda de Lion (Víctor Varona) y Jenna (Eva Ruiz) es el evento que vuelve a acercar a Nick y Noah. Aunque se niegan a aceptar que no han superado su amor, la realidad los vuelve a juntar y tienen que tomar una decisión definitiva.

Los primeros tres minutos de Culpa Nuestra
Además de Nicole Wallace y Gabriel Guevara, el elenco de Culpa nuestra incluye a Fran Morcillo, Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, Víctor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño.

¿Cuándo se estrena Culpa Nuestra?

Culpa Nuestra, la tercera y última película de la saga Culpables, se estrenará el jueves 16 de octubre en todo el mundo, incluida la Argentina.

¿Cómo ver Culpa Nuestra?

Al igual que Culpa mía (2023) y Culpa tuya (2024), Culpa Nuestra se estrenará en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

La película española Culpa Nuestra estará disponible en Amazon Prime Video
¿A qué hora ver Culpa Nuestra?

La película estará disponible en Prime Video a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico, EE. UU.), es decir, en la medianoche de Los Ángeles. Entonces, este es el horario para otros países, incluida la Argentina:

  • EE. UU. (Pacífico, PT - PDT): 12.00 a.m.
  • EE. UU. (Este, ET - EDT): 3.00 a.m.
  • México (CDMX): 1.00 a.m.
  • Guatemala: 1.00 a.m.
  • Honduras 1:00 a.m.
  • El Salvador: 1.00 a.m.
  • Nicaragua: 1.00 a.m.
  • Costa Rica: 1.00 a.m.
  • Panamá: 2.00 a.m.
  • Colombia: 2.00 a.m.
  • Perú: 2.00 a.m.
  • Ecuador: 2.00 a.m.
  • Venezuela: 3.00 a.m.
  • Bolivia: 3.00 a.m.
  • Paraguay: 3.00 a.m.
  • Chile: 3.00 a.m.
  • Argentina: 4.00 a.m.
  • Uruguay: 4.00 a.m.
  • Brasil (Brasilia, BRT): 4.00 a.m.
  • España (Madrid): 8.00 a.m.
  • Reino Unido (Londres): 8.00 a.m.

¿De qué trata Culpa Nuestra?

Esta es la sinopsis oficial de Amazon Prime Video para Culpa Nuestra: “La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?”

La historia de la película Culpa Nuestra
El elenco de Culpa Nuestra

  • Nicole Wallace como Noah.
  • Gabriel Guevara como Nick.
  • Fran Morcillo como Simón.
  • Marta Hazas como Rafaella.
  • Iván Sánchez como William.
  • Goya Toledo como Anabel.
  • Víctor Varona como Lion.
  • Eva Ruiz como Jenna.
  • Gabriela Andrada como Sofía.
  • Álex Béjar como Briar.
  • Javier Morgade como Michael.
  • Felipe Londoño como Luca.
