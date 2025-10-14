Cómo ver MasterChef Celebrity 2025 en vivo

Este lunes 13 de octubre empezó la nueva edición de MasterChef Celebrity 2025 (Telefe), un reality de cocina donde 24 participantes famosos mostrarán sus dotes culinarios y competirán por el título. Con la conducción de Wanda Nara, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Di Santos los evaluarán e irán eliminando a un concursante semana a semana hasta que quede un ganador.

Hay mucha expectativa por la nueva temporada de este formato muy querido el público argentino. Además, los integrantes de este año consiste en personalidades de los medios, el deporte, el espectáculo, la música y las redes sociales. Algunos de los famosos más destacados que participan este año son Evangelina Anderson, Maxi López, Sofi Martínez, el “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, María Eugenia Tobal y Pablo Lescano. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo se puede ver el programa en vivo.

Comenzó MasterChef Celebrity 2025

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.

Nati Jota y Grego Rosello están acargo de las reacciones de los episodios de MasterChef Celebrity 2025 por YouTube y Twitch Instagram

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2025

Pablo Lescano : músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.

: músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis. Evangelina Anderson : modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios. Actualmente es influencer en las redes sociales y madre de Bastian, Lola y Emma Demichelis.

: modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios. Actualmente es influencer en las redes sociales y madre de Bastian, Lola y Emma Demichelis. Alex Pelao : influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.

: influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché. Valentina Cervantes : pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.

: pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje. Luis Ventura : periodista de espectáculos, conocido por su participación en Intrusos y por crear la Revista Paparazzi en 2002. Actualmente, presidente de APTRA y director técnico de fútbol.

: periodista de espectáculos, conocido por su participación en y por crear la Revista Paparazzi en 2002. Actualmente, presidente de APTRA y director técnico de fútbol. Sofi Martínez : periodista deportiva y conductora que ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.

: periodista deportiva y conductora que ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022. La Joaqui : rapera y cantante argentina, pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025 . También actuó en El Marginal .

: rapera y cantante argentina, pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en y co-coach en . También actuó en . Diego “Peque” Schwartzman : extenista que entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.

: extenista que entró en el Top 10 del en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires. Momi Giardina : actriz, bailarina y humorista con una larga carrera. Trabajó en Showmatch y Luzu TV . Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, quien estuvo en la última edición de Gran Hermano .

: actriz, bailarina y humorista con una larga carrera. Trabajó en y . Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, quien estuvo en la última edición de . Maxi López : exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, padre de tres de sus hijos mayores. Actualmente, empresario en Suiza.

: exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, padre de tres de sus hijos mayores. Actualmente, empresario en Suiza. Esteban Mirol : periodista que trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años.

: periodista que trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años. Emilia Attias : modelo, actriz y DJ que ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, Casi Ángeles . Este año fue noticia tras su separación con El Turco Naím.

: modelo, actriz y DJ que ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, . Este año fue noticia tras su separación con El Turco Naím. Andy Chango (Andrés Fejerman): compositor, cantante, actor y escritor. En 2023 interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor.

Los participantes de MasterChef Celebrity 2025 Instagram