Cómo ver MasterChef Celebrity 2025 en vivo
Es posible seguir el reality de cocina por televisión y por streaming; ¿quiénes son los participantes de este año?
Este lunes 13 de octubre empezó la nueva edición de MasterChef Celebrity 2025 (Telefe), un reality de cocina donde 24 participantes famosos mostrarán sus dotes culinarios y competirán por el título. Con la conducción de Wanda Nara, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Di Santos los evaluarán e irán eliminando a un concursante semana a semana hasta que quede un ganador.
Hay mucha expectativa por la nueva temporada de este formato muy querido el público argentino. Además, los integrantes de este año consiste en personalidades de los medios, el deporte, el espectáculo, la música y las redes sociales. Algunos de los famosos más destacados que participan este año son Evangelina Anderson, Maxi López, Sofi Martínez, el “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, María Eugenia Tobal y Pablo Lescano. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo se puede ver el programa en vivo.
Cómo ver MasterChef 2025 en vivo
MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.
Los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2025
- Pablo Lescano: músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.
- Evangelina Anderson: modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios. Actualmente es influencer en las redes sociales y madre de Bastian, Lola y Emma Demichelis.
- Alex Pelao: influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.
- Valentina Cervantes: pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.
- Luis Ventura: periodista de espectáculos, conocido por su participación en Intrusos y por crear la Revista Paparazzi en 2002. Actualmente, presidente de APTRA y director técnico de fútbol.
- Sofi Martínez: periodista deportiva y conductora que ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.
- La Joaqui: rapera y cantante argentina, pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025. También actuó en El Marginal.
- Diego “Peque” Schwartzman: extenista que entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.
- Momi Giardina: actriz, bailarina y humorista con una larga carrera. Trabajó en Showmatch y Luzu TV. Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, quien estuvo en la última edición de Gran Hermano.
- Maxi López: exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, padre de tres de sus hijos mayores. Actualmente, empresario en Suiza.
- Esteban Mirol: periodista que trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años.
- Emilia Attias: modelo, actriz y DJ que ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, Casi Ángeles. Este año fue noticia tras su separación con El Turco Naím.
- Andy Chango (Andrés Fejerman): compositor, cantante, actor y escritor. En 2023 interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor.
- Susana Roccasalvo: desde 1990 trabajó en diferentes programas como locutora, cronista, panelista y conductora. Desde 2013 está al frente de Implacables y es miembro de APTRA.
- Jorge “Roña” Castro: exboxeador profesional, campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. Participó en realities como Gran Hermano Famosos.
- Ian Lucas: youtuber y cantante que comenzó a los 13 años en redes sociales. Alcanzó el éxito en 2024 con su carrera musical y actuó en series de Disney.
- Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista que debutó en primera división de Vélez Sarsfield en 1993. Jugó en equipos argentinos e internacionales, y actualmente es periodista deportivo.
- Marixa Balli: vedette y bailarina que ganó notoriedad en la década de 1990 con su canción “La Cachaca”. También es empresaria en el rubro de la indumentaria.
- Eugenia Tobal: actriz y modelo con carrera en cine, televisión y teatro. Conocida por producciones como Gasoleros y Los Únicos.
- Agustín “Cachete” Sierra: actor que empezó su carrera con solo ocho años en Verano del ´98. Trabajó en proyectos de Cris Morena y ganó el Cantando por un sueño en 2020.
- Miguel Ángel Rodríguez: actor y comediante con una larga carrera en la televisión, cine y teatro. Algunos de sus mayores éxitos fueron Los Roldán y Son amores.
- Chino Leunis: periodista deportivo y locutor. Se hizo popular en televisión desde 2014 cuando condujo el programa Escape perfecto.
- Julia Calvo: actriz y cantante con una carrera que abarca más de cinco décadas. Ganadora de un Premio Martín Fierro por Padre Coraje y Margarita.
- Sofía “La Reini” Gonet: influencer que empezó su camino en redes durante la pandemia con reseñas de restaurantes gourmet. También sacó su línea de cookies este año. Además de creadora de contenido, es modelo.
