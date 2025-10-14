Ayer fue la gran final de La Voz Argentina 2025 (Telefe), por la cual se dio a conocer que Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, se consagró como ganador. Esta fue una gran sorpresa porque es la primera vez que el cantante de cuarteto participa del reality como show y se llevó el título.

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, ganó La Voz Argentina

La historia conmovió a los fans del programa no solo por su talento, pero también por su historia inspiradora. Behringer tuvo una infancia y una adolescencia difíciles: vivió hasta los 13 años en la calle y, tras la muerte de su padre hace seis años, asumió la tutoría legal de su hermana, a quien le lleva más de una década. Al obtener el primer puesto, se llevó 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Dado a la historia del joven, hubo mucha emoción en el estudio cuando le mostraron su nuevo auto y luego el trofeo de la competencia.

Sin embargo, no salió al aire en qué puestos quedaron los otros participantes que pertenecía al Team Lali, Team Miranda! y Team Soledad. El conductor del programa, Nicolás Occhiato, solo abrió un sobre y anunció al ganador de La Voz Argentina 2025. Esto llamó la atención de muchos usuarios en las redes sociales porque los otros puestos en el podio también recibían premios, pero no se dio a conocer durante el programa final del reality. En ese sentido, varios se preguntan si se sabe quién quedó segundo en La Voz Argentina 2025.

Se dio a conocer el ganador de La Voz Argentina 2025

Vale recordar que la final inició el pasado domingo, donde cada uno de los competidores que llegaron a la instancia final cantaron una canción. Este lunes dieron una presentación final con cada uno de sus coaches: Nicolás se presentó con Luck Ra, Alán con Lali, Eugenia con Juliana Gattas y Ale Sergio, y Milagors con la Sole.

Quién salió segundo en La Voz Argentina 2025

A pesar de que no se dio a conocer al aire cómo quedó el podio, las cuentas oficiales de La Voz Argentina 2025 en las redes sociales detallaron en qué puesto quedó cada team con su participante:

Primer puesto: Nicolás Behringer del Team Luck Ra.

del Segundo puesto: Alán Lez del Team Lali.

del Tercer puesto: Milagros Gerez Amud del Team Soledad .

del . Cuarto puesto: Eugenia Rodríguez del Team Miranda!

Alan Lez del Team Lali quedó en el segundo lugar de La Voz Argentina 2025, de acuerdo a lo que anunciaron las redes del programa Instagram

Todos los premios que se llevaron el ganador y los finalistas de La Voz Argentina 2025

Como ya se mencionó, cada uno de los finalistas reciben un premio por solo haber llegado a esta instancia. Sin embargo, solo se comunicó en el programa lo que recibió Nicolás Behringer por haber quedado en primer puesto. Como no se sabía en qué puesto quedaron los otros participantes, muchos tienen dudas sobre si se llevaron algo tras su paso por reality.

A continuación, la recompensa económica que recibieron los cuatro finalistas del certamen, se distribuyeron del siguiente modo de acuerdo al puesto en que quedaron:

Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Segundo lugar: 30 millones de pesos.

30 millones de pesos. Tercer lugar: 15 millones de pesos.

15 millones de pesos. Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

De esta manera, todos los finalistas obtuvieron un reconocimiento económico, además de la visibilidad pública que ofrece participar en el programa.