Este lunes 13 de octubre se dio a conocer que a fines de este año saldrá una serie documental sobre The Eras Tour, la última gira de Taylor Swift que consistió de 149 recitales en 51 ciudades diferentes, entre ellas la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2023. Además, se ofrecerá una película extendida del show, que incluirá el set de canciones de The Tortured Poets Department. En ese sentido, muchos fanáticos están preguntándose cuándo saldrá y cómo verlo.

El anuncio de Taylor Swift sobre su serie documental

Taylor Swift informó a sus seguidores de la docuserie The Eras Tour a través de sus redes sociales, junto un adelanto especial de este material audiovisual. “Fue el Fin de una Era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y filmar el espectáculo final en su totalidad”, señaló en un posteo de Instagram.

Taylor Swift: cuándo y cómo ver el nuevo documental The Eras Tour

El anuncio del documental de Taylor Swift Instagram

De acuerdo a lo informado por la misma Swift, el nuevo documental de The Eras Tour estará disponible a mediados de diciembre de este año. Este se llamará The End of an Era (El Fin de una Era en inglés) y consistirá de seis capítulos que mostrarán en detalle el detrás de cámara de la gira más ambiciosa y exitosa de la artista hasta el momento donde hizo un repaso de más de 10 años de carrera. Los primeros dos capítulos estarán a partir del 12 de diciembre en Disney+. Así lo confirmó la plataforma a través de sus redes sociales. En cuanto a cuándo se estrenarán el resto de los episodios, todavía no se dio una fecha oficial.

Ese mismo día saldrá por la plataforma de streaming The Eras Tour: El Espectáculo Final. Es la continuación de la película del show que dio la cantante en el marco de la gira que le da el nombre. Esta incluirá el set completo de canciones de The Tortured Poets Department, el 11° álbum de Taylor Swift que estrenó en medio de esta gira.

A la película de The Eras Tour de Taylor Swift se le suma el set de The Tortured Poets Department Instagram

Cabe recordar que ya existe en Disney+ una película de The Eras Tour que fue filmada en agosto de 2023 durante las tres fechas de la cantante en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Su lanzamiento fue en octubre de ese mismo año y se convirtió en la película de concierto más taquillera de todos los tiempos, según Guinness World Records. Sin embargo, en esta ocasión se incluirán las canciones de The Tortured Poets Department, un set que pocas ciudades pudo presenciar. Eso se debe a que dicho trabajo de estudio se lanzó en 2024, mientras que la gira arrancó en marzo de 2023. Tras su estreno, ella incluyó algunas de las 31 canciones del álbum a su repertorio. De esa forma, estará disponible la película The Eras Tour con todos los sets que representan a cada uno de sus álbumes que incluyó en la gira.