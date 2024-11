Cuánto dinero le correspondería a Valentina Cervantes por separarse de Enzo Fernández

La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes - tras seis años de relación y dos hijos en común - dio mucho de que hablar. De acuerdo a lo que informaron en LAM (América), fue el futbolista quien habría tomado la decisión porque “tiene ganas de hacer su vida solo” y “vivir esa etapa que se salteó por apostar a la familia”. Tras la ruptura, la influencer regresó a Buenos Aires con los niños, mientras que el futbolista se quedó en Londres.

A raíz de las repercusiones de la separación surgieron varias dudas respecto al acuerdo económico de la ahora expareja, teniendo en cuenta que, si bien estuvieron juntos seis años, nunca se casaron. En este contexto, el lunes la abogada Ana Rosenfeld estuvo en Mañanísima (eltrece) y explicó cuáles son los derechos de una mujer que formó una familia, pero no se casó con su pareja.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se separaron después de seis años de relación (Foto: Instagram @valucervantes)

“Los papeles son primordiales, con papeles sos una cosa y sin, sos otra”, fue lo primero que dijo la letrada. “Salvo que figures en alguna escritura; si sos condómina, socia y figuras técnicamente en todo eso, genial. Ahora si vos después tenés que pelear por tus derechos porque la pareja con la que vos construiste una familia y tuviste hijos pone todo solamente a su nombre, el único derecho que vos tenés eventualmente es lo que se llama la compensación económica”, explicó.

“Para la justicia argentina está bastante despreciado el monto. Hoy la compensación económica, si bien es un derecho adquirido a partir de 2015 con la modificación del código, lamentablemente no son los números que merece una mujer por haber acompañado a un hombre a construir su carrera”, sostuvo Ana Rosenfeld.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes tienen dos hijos juntos, Olivia de 4 años y Benjamín de 1 (Foto: Instagram @valucervantes)

A partir de esto, Carmen Barbieri le preguntó qué sucede con una mujer que tuvo hijos con su pareja, como es el caso justamente de Cervantes, quien junto a Fernández tuvo a Olivia (4) y a Benjamín (1). La abogada explicó que “los derechos son de los hijos”: “El día de mañana eventualmente si los hijos tienen alguna herencia, por supuesto que la recibirán, pero técnicamente la mujer que estuvo 20 años al lado de un nombre no tiene ningún derecho salvo el resarcimiento de su actividad como ama de casa, o como que la ayudó a construir un patrimonio”.

Según la letrada, “la mujer tiene que exigir estar en condominio con el hombre si compran una propiedad”. Paralelamente, dijo que el derecho a la compensación económica “no tiene el contenido económico y patrimonial que la mujer ansia tener”. Si bien Rosenfeld hizo una explicación general, en el caso de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, si bien no se casaron, se desconoce cuáles fueron las decisiones legales que tomaron durante su relación.

Valentina Cervantes habló de su separación de Enzo Fernández y fue tajante: “Con eso me basta”

La semana pasada aseguraron en LAM que el campeón del mundo y la influencer estaban separados. Ambos vivían con sus hijos en Londres, pero, tras la ruptura, Cervantes decidió regresar con los niños a Buenos Aires para estar cerca de su familia. Según dijeron en el programa, el futbolista le habría pedido a su ex que se quedara cerca de él para que pudiera estar en contacto con sus hijos, pero ella decidió volver a la Argentina. Incluso mostró en sus redes sociales como fue su regreso al país.

Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández a través de un comunicado en Instagram (Foto: Instagram)

Horas después de que su separación se hiciera pública, Valentina rompió el silencio y se refirió al fin de su relación con el futbolista del Chelsea. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro”, expresó a través de sus historias de Instagram. “Pero, siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo, porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, continuó. “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, sentenció.