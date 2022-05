Cuatro capítulos y oculta en el catálogo: la miniserie de suspenso que arrasa en HBO Max

En la actualidad, la “guerra” de las plataformas de streaming genera que muchos actores y actrices sean cara de títulos en más de una de ellas. Este es el caso de Simone Ashley, la británica que es reconocida por sus papeles en Netflix pero también ahora en HBO Max.

En elencos como Bridgerton y Sex Education, la actriz de 27 años también protagoniza una miniserie de suspenso que pocos conocen. Se trata de The Sister, una producción de solo cuatro episodios en la cual se mete en la piel de una chica llamada Nathan que posee un trauma producto de una muerte que mucho tiempo después vuelve para atormentarla.

Ella lleva una vida muy tranquila que se dará vuelta cuando un sorpresivo anuncio amenace con destrozar su mundo. Nuevos secretos pondrán en jaque todo aquello que construyó a lo largo de los años y la obligará a tomar decisiones muy difíciles. Lamentablemente, la serie original de la plataforma todavía no se puede ver en Latinoamérica. El elenco se completa con Russel Tovey, Bertie Carvel, Amrita Acharia, Amanda Root, Paul Bazely, Nina Toussaint-White y Ewan Bailey.

Simone Ashley: “Los argentinos tienen una cultura maravillosa”

La actriz estuvo charlando con LA NACION donde dio detalles sobre su vida, su profesión y las ganas de visitar nuestro país. Ashley fue la elegida para interpretar a la temeraria Kate Sharma, una joven decidida que no se deja intimidar, incluso cuando la sociedad espera que se comporte de otro modo.

La serie producida por Shonda Rhimes y creada por Chris Van Dusen para Netflix, se convirtió en un fenómeno global, y en la Argentina se mantiene firme como la cuarta ficción más vista en la actualidad, una que resiste a las nuevas incorporaciones al catálogo. La historia está basada en la saga de Julia Quinn, que dedica cada uno de sus ocho libros a un hermano de la acaudalada y aristocrática familia Bridgerton. Por eso, una vez resuelta la historia de Daphne y Simon, la segunda temporada se centró en Anthony (Jonathan Bailey) y la tercera tendrá a Kate como protagonista.

Ashley se explayó sobre la conexión con su personaje y adelantó algunos detalles de la tercera temporada de la serie. “Si hay algo que quisiera decirles a los fanáticos de Bridgerton de allí es que pueden estar más que orgullosos de la hermosa cultura que tienen“, expresó la actriz. “Lo que me conectó fuertemente con Kate fue su espíritu. Ella se reconoce como una mujer fuerte, es la clase de mujer que siente que lo puede hacer todo sola, es muy humana y tiene mucha humildad, y creo que muchas veces no se da cuenta del poder que tiene”, aseguró.

En relación a la Argentina, Ashley relató: “Nunca fui a Latinoamérica, pero me encantaría, he trabajado con mucha gente que o trabajó allí o que fue de viaje, escuché cosas hermosas, así que absolutamente, me encantaría ir, por trabajo o por vacaciones, me gustaría experimentar eso. Si hay algo que quiero decirles a los fanáticos argentinos es que tienen una cultura tan hermosa, así que siempre recuerden eso y estén orgullosos. Gracias por compartir esta respuesta tan maravillosa y efusiva a la serie, significa mucho para todos”, concluyó.