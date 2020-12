Dady Brieva no se arrepientió de haber dicho que tenía ganas de "agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio"

Dady Brieva aseguró que no se arrepentía de haber dicho que quería atropellar a quienes se manifestaron contra el Gobierno el 12 de octubre pasado. "Digo lo que siento", aseguró el ex Midachi en una entrevista televisiva.

A mediados de octubre, el humorista se refirió en duros términos a la marcha del 12-O que se realizó en el Obelisco porteño contra el Gobierno nacional. "Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio", fue la frase que generó la polémica. Además de causar rechazo en gran parte de la sociedad, Dady fue denunciado ante el FBI por "incitación a la violencia y a propiciar actos terroristas".

Esta vez, el actor participó del programa Intrusos, donde le preguntaron si se arrepentía de haber dicho la frase. Ante la consulta, Dady aseguró que no le daba lo mismo haberla dicho o no, dado que tuvo un "castigo". "Tengo una denuncia penal, que ya fue desestimada y ahora fue apelada de nuevo. Yo te digo, a mí no se me caen las frases. No soy ningún pelo...", afirmó sin remordimiento.

Luego, continuó: "Digo lo que siento. Con todo respeto, lo que dije del camión, todo el mundo lo sabe. Los que se indignan son ellos, no son los nuestros. Lo que pasa en las redes y en los medios, no es lo que pasa en La Matanza ni subterráneamente en el país. Pasan otras cosas, no nos comamos el amague de que todo pasa en una agenda de seis temas que tienen la mayoría de los medios".

Finalmente, explicó cómo se dio la frase: "Esto fue en un contexto de un humorista que se llama Gerardo Delelisi, jugábamos a esto como juegan tantos periodistas serios que están en todos los canales a decir cosas. Estuvo dentro de las tantas exageraciones que yo hago y que hacen todos los humoristas y conductores cuando joden en una radio. Yo soy un tipo combativo. Algún dolor les debo causar para que se la agarren con un tipo que no es político ni funcionario".