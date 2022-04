Daisy May Queen narró el fuerte episodio paranormal que cambió su vida: “Le perdí el miedo a la muerte”

Tras haberse hecho un lugar en el ambiente del espectáculo, Daisy May Queen decidió dejar todo atrás para perseguir una vida marcada por la espiritualidad. Instalada en India, logró hacerse una con esa cultura que tanto admiraba. No obstante, de vez en cuando regresa a la Argentina por cuestiones familiares o, en esta ocasión, por trámites. En medio de su visita, se hizo con el tiempo necesario para sentarse en el estudio de LAM (eltrece) y realizar su debut como angelita. Fue allí en donde compartió la profunda experiencia paranormal que protagonizó tras la muerte de su padre.

Daisy May Queen narró la experiencia sobrenatural que vivió tras la muerte de su papá

A lo largo de los últimos años, el espiritismo y el contacto con el llamado “más allá” se volvió un tema recurrente para muchas celebridades. Entre ellas se destaca Florencia Peña, quien reveló en varias entrevistas que tuvo contacto con su padre fallecido a través de una médium y que la misma le dio varios mensajes dirigidos a su mamá.

Dicha tendencia alcanzó tanta relevancia que en LAM le dedicaron un informe especial. En la noche del jueves, el ciclo de interés general emitió una recopilación de diversas figuras del espectáculo que se animaron a compartir sus experiencias con espíritus o con seres queridos que murieron tiempo atrás. Un día después, Daisy May Queen acudió al programa para ocupar el sillón que Ana Rosenfeld dejó vacío y Ángel de Brito aprovechó su visita para preguntarle por sus vivencias en torno a este tema.

Daisy May Queen pasó por LAM instagram @angeldebritooki

La locutora, quien abandonó el ajetreo de la fama para poder dedicarse a su espiritualidad, aseguró que experimentó un fuerte episodio luego de la pérdida de su papá. Antes de compartir su historia, manifestó que le perdió el miedo a la muerte y que “le llegó de manera tan fuerte que era imposible dudar”.

En enero del 2020, cuando Daisy recién había regresado a India tras un viaje a su tierra natal, le informaron que su padre estaba internado. Sin dejar pasar un segundo, abordó un avión nuevamente y regresó a Buenos Aires para acompañarlo. Luego de quince días en terapia intensiva, él murió.

“El 26 de enero, día de la República de la India”, especificó la narradora y dio a entender que ese era el primer signo dentro del místico relato.

Daisy May Queen continúa su vida en la India instagram @daisymayqueen

“Me vuelvo a la India, llego a mi casa y, cuando entro, siento la presencia de mi papá en mi habitación. Físicamente sentía que estaba ahí. Me acuerdo que le dije en voz alta ‘ah tenés que morirte para venir a visitarme’. Yo siempre le decía que tenía que viajar a conocer el país en donde estaba pero nunca quiso”, comenzó. Y continuó: “En ese momento, sentí que me trasmitía un mensaje. Yo me fui a la cama y entré en la lógica y empecé a pensar ‘no, en realidad lo inventó mi cabeza porque quiero escuchar esto o me gustaría que mi papá me dijera eso antes de morir´”.

En la semana siguiente recibió un texto de una conocida -que, casualmente es médium- a quien no veía hacía mucho tiempo. Ella le explicó que su papá le había pedido que le enviara un mensaje. Grande fue su sorpresa cuando, al escucharlo, se dio cuenta de que era el mismo que ella había sentido al entrar aquella noche a su cuarto. Como si fuera poco, decidió contactar a otro espiritista y este le transmitió exactamente las mismas palabras que ya le habían llegado en las dos ocasiones previas.

Daisy May Queen aseguró que recibió in mensaje del espíritu de su padre desde el más allá instagram @daisymayqueen

Finalmente, aseguró que esto le sirvió a perderle el miedo a la muerte y a entenderla como un paso a otro plano, pero no un final. Manifestó que su papá, donde sea que esté, se encuentra feliz y contento y que ella evita contactarlo innecesariamente, él sabe cómo comunicarse en caso de necesitarla.