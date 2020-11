Dalia Gutmann reveló quién es su "permitido"

La respuesta de Dalia Gutmann sobre su permitidó generó la risa de Jey Mammon Crédito: Captura

Dalia Gutmann, quien desde hace casi 20 años está en pareja con Sebastián Wainraich, se animó a revelar quién es su "permitido". Lo hizo durante el programa Estelita en casa y la respuesta provocó la risa Jey Mammon, que conduce el ciclo.

"Sostenés que si la pareja está a muchos kilómetros de distancia no se considera cuernos. Supongamos que Sebastián tiene una fecha en Kabul, ¿Con quién tenés el permitido?", preguntó Jey y, rápidamente, enumeró las opciones: "¿Hernán Drago, Luciano Castro o Luis Majul?".

Sin dudarlo, Dalia contestó: "Con Luciano Castro". Luego, aclaró: "Pero con todo el cariño y respeto a Sabrina (Rojas) que me cae muy bien. Sabri, quedate tranquila que no es nada serio, es para una cañita".

La confesión generó un momento distendido y Jey aprovechó para decir: "Al fin no te tomaste algo en serio. ¡Me encanta!".

La primera noche con Sebastián

Hace unos días, Dalia contó un "percance" que vivió junto a Sebastián en su primera noche juntos."Yo estaba de novia cuando empecé a conocerme con él. Sí, le metí los cuernos a mi exnovio y estuve con Wainraich, pero ya venció eso porque ahora el pibe tiene como 80 hijos", comenzó contando Gutmann durante su visita a PH: Podemos Hablar.

"La primera vez que estuvimos juntos yo estaba re nerviosa, me acababa de ir a vivir sola y me empecé a descomponer. Vómito, diarrea, todo...", confesó la comediante. "Estábamos en mi casa y tuvo que venir un médico a atenderme porque me deshidraté de todo lo que tenía. Ya estábamos para todo y me descompuse".

En vez de salir corriendo, Wainraich se quedó haciéndole compañía a quien poco después se convertiría en su novia. "Vino un médico del que nunca nos vamos a olvidar porque era muy petiso y nos reíamos de eso. Me atendió, me dio medicación y Seba me la fue a comprar a la farmacia", relató. "El pibe evidentemente me quería, porque otro se va", reflexionó Dalia. "Imaginate que estamos juntos hace 19 años".