Flor Torrente reveló el insólito motivo por el que Dalma y Gianinna Maradona la encerraron en una habitación

Florencia Torrente conserva miles de anécdotas de su infancia. Y es que su madre, la reconocida actriz Araceli González, la llevaba de viaje a los lugares donde rodaba y la pequeña se codeaba con otros artistas célebres en la Argentina. Entre ellos, el número 10 de la selección argentina, con cuyas hijas compartió una peculiar anécdota.

En el programa Podemos Hablar (PH) de Telefe, todos los asistentes revelaron una anécdota que compartieron con Diego Armando Maradona. Torrente, en este caso, se refirió a sus hijas, Dalma y Gianinna, con quienes tuvo algunos encuentros en su infancia.

Flor Torrente reveló una anécdota con Dalma y Gianinna Maradona: "Me encerraron en una habitación".

“Mi mamá, en ese momento, estaba haciendo Nano [telenovela de 1994]. Fuimos Adrián [Suar, pareja de González entre 1997 y 2002], mamá y yo a la casa del Diego a cenar o a almorzar. Estábamos jugando con sus hijas a las Barbies y, de pronto, me encerraron en la habitación”, relató la actriz, en referencia a Dana y Gianinna Maradona.

Pero lo que más asombró a los asistentes al programa no fue el hecho de encerrar a la pequeña, que tenía entre 5 y 6 años por aquel entonces, sino los motivos que llevaron a las hermanas a cerrar a Flor en el cuarto. “Querían estar con mi mamá sin que yo estuviera y me dejaron encerrada”, apuntó.

En ese momento, el conductor del programa, Andy Kusnetzoff, dijo: “Normalmente, las personas alrededor del Diego querían estar con él”. Y la hija de Araceli expresó: “Pero en este caso querían estar con mi mamá”.

El actor Tomás Fonzi fue otro de los asistentes al programa, quien también contó una anécdota con el futbolista. “Fue un intento de ayuda. Era verano del 98, caí a un boliche, ahí por los Arcos, debajo de un tren. Y en una mesa, Guillote [Coppola] y Diego [Maradona]. Guillote me dice: ‘Pibe, vos’, y me sentó entre él y Diego. Mucho sudor, estuve 5 minutos. Nunca nadie me habló”, relató.

Anécdota con Moria Casán

La modelo y actriz también destacó una anécdota con varias celebridades, en la que aparecía Moria Casán. “Yo era muy chiquita, tenía dos o tres años. Mi mamá hacía temporada en Mar del Plata, con La banda del Golden Rocket”, comenzó. En la serie, que se emitió en 1991 en la Argentina y relataba el reencuentro entre tres primos al recibir un auto como herencia de su abuelo, participaban Suar, Diego Torres, Hugo Arana, Fabián Vena y Gloria Carrá, entre otros. González se encontraba entre el elenco protagonista y dio vida a Pato.

“Moria [Casán] también hacía temporada, había un montón de obras. Y yo siempre me hacía amiga de todo el mundo, desde muy chiquita. Mi mamá me vio y, un segundo después, yo no estaba más en la playa”, prosiguió.

Araceli González dio vida a Pato en 'La banda del Golden Rocket'. Captura de video

Fue entonces cuando cundió el pánico entre Araceli y el resto de actores presentes. “Todos se volvieron locos, a buscarme por toda la playa. Moria corría en malla por la arena. También estaba Ricardo Darín. Todos gritaban porque yo no estaba. Y, de pronto, aparecí. Resultó que me fui a comprar una coca con un asistente de la obra. Todos corrían y yo mientras charlaba”, contó entre risas.