Ttras el final del reality show, la cocinera amateur se mostró indignada por algunas decisiones de la producción del ciclo y denunció que hubo "trampa" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 10:53

El gran premio de la cocina cerró su temporada anterior y, sin embargo, algunos de sus participantes continúan enojados con el desenlace del ciclo. Dana Martucci es una de ellas: tras el final del reality show , la cocinera amateur se mostró indignada por algunas decisiones de la producción del ciclo y denunció directamente que hubo "trampa".

Martucci quedó en el segundo lugar de la final del ciclo y en diálogo con Intrusos, la joven hizo un duro descargo sobre el accionar del equipo que llevó adelante el programa. Así, criticó las decisiones de casi todo el staff: productores, conductores y jurado.

Luego de que Matías Mítolo resultara ganador, Martucci relató al programa que conduce Jorge Rial: "Me fui enojada y triste. Preferí irme antes que ponerme a llorar o hacer un escándalo en vivo. Preferí irme elegantemente".

El gran premio de la cocina: el escándalo de Dana al perder la final que angustió a Carina Zampini 01:55

Video

Luego, se extendió sobre el accionar de la producción del reality, del jurado que integran Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, y hasta de los conductores (Carina Zampini y Juan Marconi). "Hubo muchos manejos que no estuvieron buenos. En todas las devoluciones quedaba entendido que yo iba a ganar. Incluso el otro participante me vino a felicitar. Pero después pasó algo que no sé qué fue", señaló.

Luego, contó que los primeros días como parte del programa fueron felices, pero hacia el final del ciclo todo se enrareció. "En los últimos días ya no iba contenta. Muchas cosas no me gustaron. Consignas que no se podían realizar y el otro equipo las hacían. Había algo raro. No sé si el ganador ya estaba de antes", disparó la exparticipante.

Tras insinuar que estaba previsto que Mítolo fuera el ganador de antemano, continuó: "Venía de varios días atrás que no cumplían con las reglas del programa. Cosas que no se podían hacer y se hicieron. El chico que ganó se lo merece, pero hubo cosas que no fueron justas. Por eso los últimos dos días del programa estuve con una cara rara".

Hasta ese punto, la denuncia de Martucci apuntó más que nada al jurado y a la producción, aunque después se refirió a Zampini y Marconi. "No me causaba gracia el trato. Hay cosas que me dolieron y no estuvieron buenas. Me hicieron trampa", subrayó.