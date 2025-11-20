Dani La Chepi contó el fuerte episodio de salud que vivió y generó preocupación: “Es algo crónico”

Dani La Chepi volvió a abrir la puerta de su vida cotidiana con esa mezcla de sinceridad y humor que la caracteriza, incluso en medio de un susto de salud que la tomó por sorpresa después de sus vacaciones en Córdoba. La artista contó en sus redes sociales que un dolor intenso la llevó directo a la guardia, donde tuvo que atravesar estudios y momentos de preocupación.

Mediante su cuenta de Instagram, Dani decidió mostrar una postal inesperada desde la clínica, en donde se ve una foto de sus pies en medias blancas, una de ellas con un agujero por donde asomaba el dedo gordo. “¡Hoy 12am pasaron cosas! Y lo primero que recordé fueron las palabras de mi vieja: ‘Siempre llevá en la riñonera unas medias y bombacha por las dudas’”, comenzó diciendo.

La influencer reveló el problema de salud que vivió tras unas vacaciones (Captura: Instagram @danilachepi)

Sobre lo ocurrido, la influencer describió con ironía el contraste entre el bienestar de las vacaciones y el malestar inesperado con el que amaneció. “Es un poco loco, ¿no? Un día volvés de Córdoba, decís: ‘Qué linda es la vida’. Me encontraba caminando, buscando piedras. Y hoy me levanto y resulta que tengo un cascote en el riñón. ¿Cuál es la reflexión, no? Que patees las piedras que tengas en el camino, pero que las patees muy fuerte porque no quiero que te quiebres un dedo y termines en la guardia”, expresó.

La influencer compartió con detalle el difícil momento que vive y cómo sigue su recuperación

Más adelante, se tomó un momento para agradecer los mensajes que recibió y aprovechar para explicar que detrás de este episodio hay una condición con la que convive desde hace años: “Gracias por todas las sugerencias. Yo ya hice todo lo que se pueden imaginar: biodecodificación, constelación, todo. Las emociones y los miedos y la ansiedad y un montón de cosas, evidentemente tienen que ver con estas piedras en los riñones, pero es algo crónico que tengo desde chica y las genero. Hay seis y una decidió molestar hoy. Las que sufrieron estos cólicos saben (porque lo dicen los médicos también) que el dolor es casi igual o igual a las contracciones. Sentís que se te parte la columna. ¡Dios!”, sostuvo.

Dani La Chepi relató cómo atraviesa este episodio de salud

Además, se detuvo a destacar el rol fundamental del personal de salud, a quienes reconoció con emoción después del mal momento. “Las enfermeras hacen todo, todo, todo. Ayer me tocó Jenny. Hace muchos años que voy a la clínica y digo: ‘Luciana, ¿qué pasó hoy?’. Los médicos también, pero las enfermeras son todo. Su manito agarrándome y diciendo: ‘Ya va a pasar’, es todo. Gracias”, expresó, con emoción. Con ese gesto, puso en palabras el alivio y la contención que sintió en medio de la situación que le tocó vivir.

Y, para transmitir calma a quienes la siguen, cerró su mensaje con una reflexión más amplia sobre cómo atraviesa estas situaciones. “Todo tiene solución. Hay cosas peores, obviamente. Estoy en contacto con los cirujanos, con la medicación, hasta que baje esa piedra. Encima tengo una infección urinaria. Así es. Te caés, te levantás. Te caés, fracasás. Volvés. Nuestra vida”, sentenció.