Jimena Barón se tatuó la inicial de su pareja de sorpresa y se lo mostró en el momento menos esperado

No es la primera vez —ni seguro la última— que Jimena Barón y Matías Palleiro se sorprenden mutuamente frente a la mirada de sus seguidores de Instagram. En esta oportunidad, fue el turno de la actriz, quien no solo pasó por un reconocido estudio de tatuajes para plasmar el nombre de Arturo, el pequeño que llegó para completar su familia, sino que también sumó un diseño dedicado exclusivamente a su gran amor desde 2021.

Jimena Barón se tatuó y sorprendió a su pareja (Instagram/@jmena)

A nueve meses de dar a luz, la ex Casi Ángeles se acercó al local para que el tatuador le agregara el nombre de su bebé debajo del de Morrison, su primogénito, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. En el video, el cual compartió en su perfil de Instagram —cuenta en la que acumula 7 millones de seguidores—, se la ve decirle al artista que, además de realizar el diseño que tenía pensado, decidió agregar algo extra, lo que ella definió como plot twist (un giro argumental, algo inesperado y radical, término que generalmente se utiliza para películas, series o libros).

Jimena Barón plasmó en su piel el nombre de su hijo menor (Instagram/@jmena)

En ese sentido, la intérprete de “La Cobra” comentó que no iba a tatuarse el nombre de pila de su pareja, sino la letra Q. “Él no sabe… Hoy me dice ‘te acompaño’ y yo le dije: ‘No, es una sorpresa’. Lo mandé al shopping, inventé algo”, relató Barón entre risas.

Jimena Barón se tatuó la letra Q (Instagram/@jmena)

“Esta es la inicial, yo le digo Q a él, entonces quiero hacerme una Q”, continuó. Horas después, desde su casa, mostró el resultado: el nombre de Arturo en una fina línea cursiva. Ante la emoción de Palleiro, quien exclamó “¡Estoy yo!”, ella remató con humor: “No, vos no”, y le mostró el otro lado de la costilla con la letra Q. El momento terminó con un romántico beso tras la sorpresa.

Jimena Barón y Matías Palleiro se fundieron en beso y abrazo (Instagram/@jmena)

“Estamos todos”, fueron las palabras con las que Jimena describió el reel. Mientras que en los comentarios, explicó el significado de la letra Q, momento en el que alegó a una de las célebres frases de Mirtha Legrand. “El público se renueva (diría Mirtha): le digo Q a Matías por decirle ‘cookie’ cariñosamente y de ‘cookie’ quedo Q”, escribió en un comentario.

El momento no solo recibió miles de likes, sino también cientos de comentarios de su comunidad. “Te amo tanto, Jimena, que sos la única persona a quien no mandaría al joraca por tatuarse el nombre/apodo/sobrenombre de la pareja”; “La primera vez en mi vida que no me da cosita uno de esos tatuajes dedicados a la pareja. ¡¡Los amamos, @jmena!! A todos” y “La felicidad de Q cuando vio que él también estaba tatuado, ¡en lo simple está la magia! Leí algunos comentarios y coincido en que me da felicidad su felicidad y me generan mucho amor”, fueron solo algunos.

Jimena Barón (Instagram/@jmena)

No obstante, el mensaje que más destacó fue el de Palleiro, quien le escribió: “Sos lo más grande que hay, puchula. U.Q”.

La explicación de Jimena Barón y el cálido mensaje de su pareja (Foto: Instagram/@jmena)

Cabe recordar que Jimena Barón y Matías Palleiro se conocieron en 2021 a través de Instagram, aunque su primera cita fue un desastre cómico: él casi no hablaba y la terminó temprano porque tenía un turno médico para una resonancia. A pesar de ese comienzo accidentado, el flechazo fue mutuo y consolidaron una de las parejas más queridas del espectáculo, lo que logró una gran complicidad familiar con Morrison (el hijo de la actriz con Daniel Osvaldo) antes de dar el gran paso de convertirse en padres juntos con la llegada de Arturo en 2025.