Mirtha Legrand disfrutó de una noche de teatro y fue ovacionada de pie

El viernes por la noche, Mirtha Legrand llegó al Teatro Liceo acompañada por su asesor de vestuario, Héctor Vidal Rivas, y apenas puso un pie en la sala fue recibida con una gran ovación de la platea. El público esperó a “La Chiqui” para saludarla a la salida del teatro, una vez finalizada la función.

Fiel a su pasión por el mundo del espectáculo, la diva de los almuerzos decidió esta vez asistir a la versión teatral argentina de Papá por siempre, el clásico cinematográfico que conquistó al público en los años 90 y que desembarcó en Buenos Aires con Martín "Campi" Campilongo y Dani “La Chepi” como protagonistas. Se mostró sonriente y destacó la labor de los artistas en escena.

Mirtha Legrand aplaudió de pie la labor de la comedia encabezada por Campi en el teatro Liceo

Mrs. Doubtfire, conocida como Papá por siempre, es una de las películas más icónicas de Robin Williams. A más de 30 años de su estreno, la adaptación nacional de este clásico del cine fue celebrada por Mirtha. Además, la comedia musical cuenta con la dirección general de Ariel Del Mastro, mientras que la producción artística recae en Flor Bertotti. La puesta en escena incorpora el talento de Marcelo Caballero en la dirección de actores, Seba Mazzoni en la guía vocal y Alberto Favero al frente de la orquesta en vivo, quien regresa a los escenarios argentinos tras una década.

Papá por siempre es la versión teatral de la icónica película Mrs. Doubtfire se estrenó en el Teatro Liceo, el 16 de enero del 2026 Gentileza Rocío González del Cerro

El argumento central mantiene la esencia de la película: la travesía de Daniel, un padre que, tras perder la custodia de sus tres hijos, decide disfrazarse de la niñera británica, la Señora Doubtfire, para poder pasar tiempo con ellos. Campilongo encarna al icónico protagonista, aportando su inconfundible humor y sensibilidad. A su lado, La Chepi interpreta a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que el público recuerda con afecto.

Papá por siempre cuenta con la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Flor Bertotti Gentileza Rocío González del Cerro

El reparto se completa con figuras destacadas del teatro. Albana Fuentes, tras su paso por La Sirenita, da vida a Lydia, la hija mayor, y Pablo Albella suman su energía al elenco en su debut en el género musical. La producción general, liderada por Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert, asegura una puesta de primer nivel con toques locales, moderna y muy emotiva.

El elenco en pleno sobre el escenario Gentileza Rocío González del Cerro

Mrs Doubtfire parte de un libro que la escritora inglesa para niños y adultos Anne Fine publicó en 1987. En 1993, el director Chris Columbus, de Mi pobre angelito, lo adaptó y trasladó a la pantalla, con el protagónico del recordado Robin Williams. El film resultó muy taquillero, casi a la par de Jurassic Park. En 2019, el guion de la película se convirtió en versión musical y se estrenó primero en Seattle y luego en Broadway.