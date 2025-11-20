Guido Kaczka se metió en la polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

María Eugenia “la China” Suárez estuvo unos días instalada en Buenos Aires con Mauro Icardi y destapó una olla de revelaciones, acusaciones y aclaraciones. Dio entrevistas, no se guardó nada y apuntó sin filtro contra todo y todos, y su expareja y padre de sus dos hijos menores, Benjamín Vicuña, fue uno de sus principales objetivos. A él sus comentarios no le simpatizaron para nada. “Me parece muy raro, muy triste, muy patético, tener que estar dando explicaciones cuando las debería dar otra persona, pero se ve que necesitaba hablar. No sé por qué tanto”, respondió. En medio del torbellino mediático, el actor se prepara para debutar como conductor en la pantalla de eltrece con The Balls y quien se metió en la interna entre la expareja fue Guido Kaczka, productor del nuevo ciclo, quien dejó en claro de qué lado está.

En la emisión del martes 18 de noviembre de Sálvese quien pueda (América TV) le preguntaron a Guido Kaczka por el estreno de The Balls, el nuevo ciclo de entretenimiento de Kuarzo que tendrá como conductor a Vicuña. Aseguró que están contentos con el actor chileno y reveló cómo fue el proceso de elección. “Con mi socio, el equipo y la productora estábamos pensando conductores, pero bueno, figurita... figura difícil, vamos a llamarlo así, para que conduzca. Primero por su agenda, por la cantidad de trabajo y de todo. Pero bueno, se podría decir que con las charlas que tuvo, lo quiso hacer, así que todos felices”, sostuvo.

Guido Kaczka habló de la polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez y se refirió al malestar del actor con las entrevistas de su ex (Foto: Hernán Zenteno / Instagram @benjaminvicuna.ok)

A partir de esto, el cronista indagó en el malestar de Vicuña con las entrevistas que dio Eugenia Suárez. La actriz tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido y con Moria Casán en La mañana con Moria, programas que, justamente, se emiten en la pantalla de eltrece, canal que próximamente lo tendrá en su grilla. “No lo vi, pero bueno, que sé yo. He visto en otro momento que dijo que no quiere que se hable de temas personales. Todos, o la mayoría, intentamos que de los temas personales no se hable y a veces se hace inevitable”. Asimismo, aclaró que su teléfono no sonó: “No sé si habrá sonado otro, pero el mío no”.

La China Suárez estuvo en Otro día perdido el programa de Mario Pergolini en eltrece gentileza eltrece

En esa misma línea, le consultaron si correcto que un conductor se enoje si una ex habla en otro programa del mismo canal o si eso estaba dentro de las “reglas del juego”. Kaczka explicó que “depende de cada carácter” pero que todos tienen “derecho” a sentir. “Mientras no ofenda los derechos del otro... todos somos personas e intentamos hacer lo mejor posible. Te hablo en general, pero no sé en este caso”, sostuvo. Asimismo, reconoció que si a él le sucediera algo como esto, se podría poner mal “pero es la vida, puede pasar”.

Por último, reflexionó sobre qué haría si recibiera un mensaje de Vicuña respecto a lo sucedido. “En ese caso no estaría en mis manos, pero comprendería y trataría de bancar y acompañarlo como hacemos en los laburos como productores y compañeros. Tratás de bancar, entender al otro y ponerte un poco en su lugar”, sentenció Guido Kaczka.

Benjamín Vicuña respondió a las declaraciones de la China Suárez sobre su pasado en pareja

Cabe mencionar que tras las revelaciones públicas de Eugenia Suárez, en las que, entre otras cosas, habló del mal momento que pasó al lado de Vicuña, el actor chileno dialogó con Sálvese quien pueda y dejó en claro su agotamiento y malestar por los dichos de su ex. “No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, súper triste (...) No voy a ahondar más. No quiero, no puedo. La verdad que no me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente, fue una pareja que decidió separarse en su momento”, expresó.