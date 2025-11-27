Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un confuso episodio en vivo: “Paren, se desmayó”

Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un episodio al aire que preocupó a toda la audiencia. El periodista había quedado en el centro de la polémica luego de un desafortunado comentario que hizo sobre Pilar Smith en los Premios Martín Fierro Latino 2025, que motivó una carta documento de su colega. Es así que este jueves decidió retractarse y pidió disculpas al aire. Sin embargo, el clima de tensión no se disipó entre quienes creían que sus comentarios “gordofóbicos” había sobrepasado todo límite.

Durante su participación en Los Profesionales de Siempre (Canal 9), y luego de una mañana intensa por lo sucedido, Rinaldi protagonizó un fuerte cruce con Evelyn Von Brocke mientras debatían sobre el reparto de la herencia de Antonio Gasalla, un tema que agravó la interna de APTRA. En medio de la discusión, el periodista comenzó a mostrarse visiblemente superado. Levantó las manos hacia su cabeza y exclamó: “¡Ay, no!”. Al instante, anunció entre lágrimas: “No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”. Algunas personas pensaron que se había molestado con los comentarios de Evelyn, pero en realidad estaba a punto de desmayarse.

El desmayo de Daniel Gómez Rinaldi al aire (Foto: Capturas de pantalla de Canal 9)

A los pocos segundos pudo verse en cámara como se descompensó en la radio desde donde se encontraba y terminó tendido en el suelo, donde fue rápidamente asistido por el personal del lugar. Según relataron sus compañeros, había dormido apenas tres horas, no había almorzado y el intenso calor del día agravó su cuadro. El clip de su desmayo se volvió viral en redes sociales y muchas personas se mostraron molestas por las risas nerviosas que el equipo de Los profesionales de siempre emitió por no saber lo que estaba sucediendo del otro lado.

Daniel Gómez Rinaldi compartió imágenes de la asistencia médica que recibió (Foto: Instagram @danielgrinaldi)

Para llevar tranquilidad, el propio periodista decidió compartir en sus redes sociales el video del desmayo y varias imágenes del detrás de escena, incluida la atención inmediata de las enfermeras de la radio. También publicó la foto del tensiómetro que registró su presión al momento del episodio: 174/93 mmHg, un valor elevado que confirma el cuadro de descompensación que atravesó.

El material se viralizó en cuestión de minutos y cientos de usuarios expresaron preocupación y apoyo. Entre los mensajes que recibió se destacaron: “Rinaldi, no te calientes por chirusas”; “Cuidate, querido Dani”; “Qué vergüenza si tomaron en chiste tu reacción” y “No ignores las señales del cuerpo”.