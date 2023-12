escuchar

Cada vez falta menos para la llegada de Aime y Laia, las gemelas que están en camino para alegrar la vida de Daniela Celis y Thiago Medina, exparticipantes de Gran Hermano 2022. Ahora, Pestañela .como se la bautizó en su momento- dio a conocer las primeras fotos de la increíble casa en donde van a vivir todos juntos.

La pareja se conoció dentro del reality de convivencia más famoso del país, en donde desde el comienzo dejaron en claro su buena relación, por lo que su vínculo fue creciendo durante los siguientes mese. Pese a algunas idas y vueltas, dejaron en claro que estaban más juntos que nunca al anunciar el embarazo.

Una de las principales preocupaciones de Celis era el lugar en donde iban a vivir, debido a que pasarán de ser dos a cuatro, por lo que necesitarán más espacio del que disponen actualmente.

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron la descomunal casa en donde vivirán con sus gemelas: “Después de tanto esperar”

Ahora, se supo que pudieron resolver ese tema, ya que, mediante una cuenta de fans en Instagram, en donde comparten todos los detalles de la familia que están formando Thiago y Daniela, los futuros papás se dejaron ver felices, acompañados por algunos familiares en el nuevo hogar.

Aunque no mostraron demasiados detalles de la casa en sí, dejaron en evidencia que se trata de una zona residencial, debido a que se ven a lo lejos varias casas rodeadas de espacios verdes. En esa misma línea, la vivienda tiene un gran patio acompañado por una pileta, ideal para disfrutar los días de verano.

Hasta el momento, no dieron a conocer si ya tomaron la decisión de mudarse, pero sí que la casa en donde comenzaran su familia ya está elegida.

Cabe destacar que, mediante sus redes sociales, Daniela Celis comparte todo tipo de contenidos sobre el especial momento que está viviendo, esperando a sus hijas. Por ende, muestra los tratamientos, rutinas para cuidar su piel y hasta sus turnos con el médico, pero, en el último tiempo, destacó que está viviendo un complejo momento con su embarazo, a días de dar a luz.

El duro momento de Daniela Celis en medio de su embarazo

Hace algunas semanas, Daniela había dejado en claro su preocupación y sus sentimientos transitando el séptimo mes de embarazo, ya que se le presentaron una serie de dificultades físicas que no le permiten disfrutar la última etapa. “Es muy difícil, todo el mundo te dice muchas cosas como ‘sos joven, disfrutalo’, pero no lo puedo disfrutar si me duele todo”, sostuvo angustiada, en diálogo con Editando Tele.

“¿Cómo lo voy a disfrutar? Me dicen ‘aprovechá dormir’, ¿cómo voy a dormir si me duele toda la espalda, tengo acidez, me acuesto de un lado y se me acalambra, me pongo del otro y también?”, sumó, dejando en claro el complejo momento que está viviendo antes de la llegada de sus hijas.

Como si eso fuera poco, dio a conocer algunas dificultades que tiene a la hora de realizar su rutina con normalidad, que se vuelve imposible: “¿Cómo duermo? Si no puedo dormir. No me imaginaba que esto iba a pasar, venía muy bien. De hecho, tenía la vida de una embarazada normal por más de que eran dos”.