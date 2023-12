escuchar

Santiago del Moro, conductor del ciclo televisivo Gran Hermano, sorprendió a los televidentes este miércoles en lo que fue la gala de nominación al aparecer al aire con una camiseta del club Chacarita. Lejos de sus outfits elegantes donde incluye remeras estampadas de diferentes bandas musicales, el presentador televisivo volvió a recurrir a una camiseta de fútbol -también lo hizo cuando se cumplió un año del aniversario del Mundial de Qatar-.

De colores rojo, negro y blanco en franjas, esta institución ubicada en la localidad bonaerense de San Martín, es una de las más representativas del ascenso argentino, como así también de la Primera División, donde conquistó el campeonato Metropolitano del año 1969.

Santiago del Moro con la camiseta de Chacarita

Para conocer el motivo que lo llevó a tener puesta la camiseta del Funebrero, el apodo con el que se reconoce a Chacarita, hay que remontarse hace unos años cuando el conductor explicó en su programa radial Club del Moro lo que significó ese club en su niñez.

“Yo amo a Chacarita porque cuando era chico, en el colegio, el club nos mandaba las camisetas que ya no usaban. Y nosotros jugábamos con esas camisetas, era lo más aspiracional que había porque no había muchas y se la daban a los titulares”, destacó Del Moro.

Y, agregó, en la misma línea: “Yo que nunca fui de los mejores cuando lograba que me la dieran era lo máximo. Era un detalle hermoso del club y ponerte la camiseta era como tocar el cielo con las manos”.

En consecuencia de aparecer en escena con esta indumentaria deportiva, Del Moro recibió varias consultas de los concursantes, quienes estaban en medio de un clima tenso por saber quiénes iban a ser los nominados. Sin meterse en detalles, él especificó que es hincha de Club Tres Algarrobos, perteneciente a la localidad de Carlos Tejedor, de dónde es oriundo.

La dura infancia de Williams, el participante más joven de Gran Hermano

Además de la estelar participación de Santiago del Moro, quien le da su impronta a la conducción del reality, los participantes suelen abrirse al público para contar sus historias y así generar empatía con los que están del otro lado de la pantalla.

En el caso de Williams López, este concursante es el más joven de la casa y trae consigo una dura historia familiar. Criado en el campo, el joven contó cómo fue su crianza: “Mi viejo es derecho (...) Por ahí no me daba un abrazo, tenía que ser una ocasión especial, y mi mamá también fue así, pero siempre estuvieron conmigo. Son unos re papás, pero no eran cariñosos, eran más a la antigua”, detalló.

La dura infancia de William López, el participante más joven de Gran Hermano

A su vez, con la voz quebrada y abrazado por sus compañeros, Williams siguió: “Pasé millones de cosas feas; hambre, frío, calor... Cuando los escucho a los chicos, me llena el corazón”.

Por último, para darle el pase a otro de los participantes, cerró: “En algún momento les voy a contar mi verdadera historia, las cosas feas que tuve que pasar. Trabajar desde muy chico para tener mis cosas, mis zapatillas. Nunca nos faltó un plato de comida o un techo, pero sí un par de zapatillas”.