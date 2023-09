escuchar

Daniela Viaggiamari, popularmente conocida como Dani “La Chepi”, suele utilizar su perfil de Instagram para relatar los momentos cotidianos de su vida a través del humor. En las últimas horas, publicó un video junto a su hija Isabella, en el que presentó a su nuevo novio y sorprendió con un rotundo cambio de look: “Pintó carré”.

Dani La Chepi mostró su cambio de look: "Soy Maru Botana castaña"

“El cambio de look de mi mamá me parece espectacular”, apuntó Isabella, en el video que compartió La Chepi desde el auto, y agregó: “Se lo cortó. Miren todos”. En ese momento, la cámara enfocó a Dani, quien mostró su nuevo corte de pelo y pasó del rubio al tono castaño. “Pintó carré”, señaló.

“¿Qué pasa? Volvieron los rulos, mami”, expresó La Chepi en tono divertido. Y apuntó una peculiar comparación con respecto a su nuevo look: “Soy Maru Botana castaña”.

Luego, compartió una foto en sus stories de Instagram, en la que presentó a su nueva pareja, Julián. En la instantánea, apareceLa Chepi en medio de un sentido abrazo con quien sería su nuevo novio, junto al emoji de un corazón rojo, mientras que a él se lo ve de espaldas.

Daniela La Chepi presentó a su pareja Julián Instagram: danilachepi

A través de un reel de la red social, la también actriz posteó un divertido video junto a su hija Isabella. “Julián, sabés que mi mamá tiene muchísimos talentos y los principales son cantar, actuar y bailar. Bueno, bailar, bailaba de joven”, apuntó la pequeña, con el mismo humor que caracterizó la carrera de su mamá. “Bueno, tampoco soy tan vieja, mi amor”, advirtió su madre.

El divertido video de Daniela "La Chepi" con su hija

Dani La Chepi visibilizó su estado de salud tras reaparecer en las redes sociales

A fines de mayo, Dani La Chepi se ausentó por unos días de las redes sociales, algo que generó preocupación entre sus seguidores. Tras su regreso, agradeció el interés de sus fanáticos por su estado y compartió un mensaje para visibilizar la salud mental.

“No me gusta mentir, no iba a inventar algo, no me parece ningún crimen. Es algo que nos pasa a un montón de personas y no hay que tener miedo de pedir ayuda, a la palabra ‘psiquiatra’, ‘psicólogo’, ‘terapia’, ‘medicación’. Me parece que cuando es necesario, es necesario”, apuntó la locutora, en diálogo con LAM (América TV).

Dani "La Chepi" habló sobre su salud mental

Y continuó: “Es un proceso y la depresión es una enfermedad como cualquier otra. Y lo que me gustó decir, y que llegó por suerte, es que ningún estado es permanente y que con mucha, pero mucha ayuda, se sale”.

La artista concluyó con un mensaje esperanzador: “Yo sentía que no iba a salir más de ese pozo. Sentí que era una presión, pero no te queda otra de suspender todo lo que tenés que hacer y agarrarte de la compañía, del amor, y de la terapia, y salir adelante. Y seguir, pero despacito”.