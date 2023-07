El conmovedor testimonio de Dani La Chepi en LAM sobre su salud: “La depresión es una enfermedad”

escuchar

“Hola a todos, muchas gracias por los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales, por eso desaparecí por unos días. Nos vemos pronto. Gracias”, escribió Daniela “La Chepi” Viaggiamari a fines de mayo en Instagram, luego de que sus seguidores se preocuparan por ella al detectar una inactividad en las redes sociales. Desde entonces, su salud fue eje de preocupación. En una reciente entrevista con LAM (América), la humorista habló de la depresión que atraviesa y dejó un importante mensaje.

La influencer conquistó con su talento y espontaneidad a sus más de 4 millones de seguidores de Instagram, y diariamente los deleitaba con sus relatos acerca de diversos aspectos de la vida, siempre con mucha alegría. Es por eso que, cuando dejó de realizar publicaciones, muchos se preguntaron qué le ocurría y fue por esta incógnita que Dani compartió un contundente mensaje en el que habló de un problema personal. Luego aclaró que se trataba de un trastorno de ansiedad y depresión, y continuó con su pausa en las redes sociales.

Dani La Chepi habló sobre su cuadro de salud que la llevo a alejarse de las redes sociales

Pasados más de dos meses de aquel entonces, reapareció en los medios. Ante las cámaras de LAM remarcó la importancia de hablar sobre la salud mental: “No me gusta mentir, no iba a inventar algo, no me parece ningún crimen. Es algo que nos pasa a un montón de personas y no hay que tener miedo de pedir ayuda, a la palabra ‘psiquiatra’, ‘psicólogo’, ‘terapia’, ‘medicación’. Me parece que cuando es necesario, es necesario”.

Asimismo, remarcó que se encuentra bajo tratamiento para poder salir adelante: “Es un proceso y la depresión es una enfermedad como cualquier otra, y lo que me gustó decir, y que llegó por suerte, es que ningún estado es permanente y que con mucha, pero mucha ayuda, se sale”.

Dani "La Chepi" habló sobre su salud mental

Consultada por las recientes declaraciones de Lali Espósito acerca de la preocupación que le generó su salud mental y que eso la llevó a pedir ayuda, La Chepi indicó que se trata de algo que le puede pasar a cualquier persona, independientemente de la edad. “Hay un montón de síntomas que tenés antes de la depresión, que yo no los voy a hablar porque no soy médica, pero los experimenté, como la ansiedad, que es muy probable que te lleve a la depresión. Yo hablo de mí”, expresó.

Respecto a la decisión de alejarse de las redes sociales, que es una de sus fuentes de ingreso, reconoció que tuvo miedo de “desaparecer” virtualmente. “Yo sentía que no iba a salir más de ese pozo. Sentí que era una presión, pero no te queda otra de suspender todo lo que tenés que hacer y agarrarte de la compañía, del amor, y de la terapia, y salir adelante, y seguir, pero despacito”.

Dani "La Chepi" habló sobre su salud mental y cómo sale adelante instagram @danilachepi

En el proceso de “caminar de a poquito”, recientemente retomó su actividad en redes sociales con el aval de los profesionales que la acompañan, con la premisa de avanzar firme pero con calma. Actualmente, se encuentra en un tratamiento interdisciplinario ambulatorio y con el apoyo de su círculo, ya que en su caso dejó de comer, por lo que requirió ayuda de nutricionistas “Fue como volver a nacer y aprender a caminar de a poquito”, explicó.

LA NACION