Battle of Styles: el escenario como arena de una batalla donde gana el que mejor baila

En términos del rap, una “batalla” es un enfrentamiento de estilo libre, que va creciendo en flow y palabras picantes sobre una pista musical que el DJ pone en el aire. Entre los contrincantes parece establecerse un diálogo; muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan, dice su mantra. Estas competencias, que tienen su mundial hace ya casi dos décadas, podrían ser la referencia más directa para explicar un novedoso formato para la danza, Battle of Styles, ideado por la agencia creativa PLAN B, en Alemania, y exportado de a poco a otras latitudes. Este viernes tendrá su debut local.

Gina Russo, magnética, el día de la audición en el escenario de la Ciudad Cultural Konex DIEGO SPIVACOW / AFV

Ahora que está claro cuál es la fuente de inspiración, es más fácil imaginarse qué pasa cuando los protagonistas son bailarines: representantes de diferentes estilos -ballet clásico, contemporáneo, hip hop y voguing- se cruzan en el escenario para improvisar y desafiarse en un diálogo con distintos lenguajes. La dinámica se establece en equipos (inicialmente formados por un integrante de cada palo, como en un juego de barajas), pero finalmente habrá un solo ganador, que será coronado y premiado con una suma de dinero. Es un territorio de diversidad en el que la danza hace lo suyo, “crear posibilidades únicas de encuentro, comunicación e intercambio”, dicen en Pipa, la productora que trae este espectáculo a la Ciudad Cultural Konex.

Vicente Manzoni, que está terminando el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, este año fue becado para un programa intensivo de verano en la prestigiosa NDT de Holanda Rodrigo Nespolo - LA NACION

Para poner la batalla en escena (sobre el escenario también está una parte del público, que tiene voto, y el jurado) y que la sucesión de rounds resulte un gran show, fue necesario convocar a bailarines lo suficientemente formados como para querer salir a comerse la cancha, a la vez que desprejuiciados y creativos. Por eso, los organizadores llamaron a estudios de danza, semilleros y puntos de encuentro de tribus expresivas como el Centro Cultural Recoleta, avisando de una audición abierta ideal para los que se animaran a probar algo nuevo. “Battle of Styles rompe con las concepciones convencionales”, definen en los cuarteles de Hamburgo, su casa matriz. Fue durante un día completo, el 23 de septiembre, que decenas y decenas de estudiantes y profesionales jóvenes desfilaron por Konex. Desbordantes de energía, algunos más tímidos, todos sonrientes, bailaron hasta con la lengua.

La coreógrafa Andrea Servera, en el centro de una tanda de aspirantes, da las pautas para la audición DIEGO SPIVACOW / AFV

La previa

La productora Eloisa Cantón y la coreógrafa Andrea Servera están en la platea de la sala grande del Konex, con unas planillas en la mano. Ellas reciben en tandas de ocho a los postulantes que se ponen a prueban: de los doscientos inscriptos quedarán dieciséis, cuatro por cada estilo de danza. La convocatoria, esta vez, se hizo en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero -cuenta Cantón- el proyecto es más ambicioso: aspiran a producir una batalla a nivel nacional, que más tarde abra una puerta a una cumbre regional.

No es solo el dominio de la técnica lo que observan, sino su capacidad de desenvolverse, el humor y la musicalidad, elementos que tienen que estar en primer plano: cuando DJ suelta el tema, cada uno en el grupo que en ese momento habita el escenario tiene que mostrarse, interactuar, generar un solo y dialogar con los otros.

-¿Y vos dónde bailás? -le pregunta Servera a un chico de 24 años, rodilleras y anteojos, que en su improvisación combina ballet y pasos de voguing, un estilo que se popularizó en los 90 con el videoclip de Vogue de Madonna: “strike a pose”.

-¿Yo? No, yo no bailo con nadie.

“Hay muchos bailarines hermosos en esta profesión que es tan cuesta arriba -reflexiona Servera durante y después de la audición-. Uno no puede creer la cantidad enorme de personas que hay con ganas, emoción y deseo de creación y de expresión”. No sorprende que hayan convocado a esta coreógrafa para manejar la cocina de un proyecto que quiere fomentar el cruce; en su amplia y destacada trayectoria, Andrea dirigió el Combinado Argentino de Danza (CAD), una compañía independiente formada por intérpretes de danza contemporánea, hip hop y folclore que durante casi una década recorrió el país y fue mucho más allá también (Brasil, España, Sudáfrica, Estados Unidos) con su fusión y su labor social.

Juliana Oubel se formó en la escuela Jorge Donn, es intérprete y licenciada en artes escénicas por la Unsam y también será parte del Battle of Styles Argentina en el Konex Battle of Styles

El team que finalmente hará este viernes Battle of Styles es representativos de esa larga jornada de audiciones. “Celebran la danza, adoran bailar, van a estar muy contentos de hacer esta experiencia, que es rara, pero divertida. Esa es la idea, divertirnos un poco todos y celebrar el movimiento”, asegura Servera.

“Come on, vogue. Let your body move to the music”, canta Madonna. ¿A quién se le puede ocurrir no hacerle caso?

Para agendar

Battle of Styles, viernes 25 de noviembre, a las 20.30, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Con DJ Villa Diamante y los anfitriones Caro Domenech y Marcos Rauch. En el jurado, Andrea Servera, José María Muscari, Carlos Casella y Mey Scápola. Entradas desde $ 1500.