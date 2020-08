El bailarín Jiva Velázquez se recorta entre las formas que trazó Clorindo Testa para el edificio de la Fundación Andreani Crédito: Fundación Andreani

Hay un cuerpo, el cuerpo de un bailarín, en un espacio nuevo frente a una vista que conocemos: La Boca, Buenos Aires. La imagen es en blanco y negro, con contraluces y algunos destellos. Y está el movimiento, claro: el de la danza, el del video. Entre los recortes del edificio que ideó Clorindo Testa y que en plena pandemia se inauguró virtualmente como sede de la Fundación Andreani tiene lugar ahora Luz y Cuerpo, un ciclo que reúne a parejas creativas de distintas vertientes (un artista escénico + uno visual) en una improvisación que llega al público como una saga audiovisual. La primera dupla es la que integran Jiva Velázquez y Sebastián Fisu Viola, bailarín e iluminador, seguidos bajo la mirada de la videasta Karin Idelson.

Si no fuera porque su nombre se ha hecho conocido entre los seguidores más atentos de la escena del ballet no habría prácticamente nada que hiciera sospechar que Jiva -intérprete, creador de la coreografía y también autor de la música de Tránsito senoidal, el trabajo que abre el ciclo- proviene de las filas de la compañía del Teatro Colón. Acá juega otro papel, se desenvuelve de aquellos trajes, y muestra una piel que sorprende, incluso, a él mismo. Aunque hay un gesto, un ángulo en su mano, quebrada espontáneamente o de forma premeditada, quién sabe, que podría leerse como una cita a Nijinsky... ¿Hay un fauno de esta era extraña en la terraza junto al Riachuelo?

Pero él no se refiere a ese gesto cuando habla de esta experiencia, agradecido por la convocatoria que le llegó hace varios meses. Entonces la pandemia tenía pocas semanas de ruedo y lo sacó de una rutina de cuarentena básicamente ligada al entrenamiento, el estudio y la lectura. Trabajar en tándem, a la distancia, con un desafío en puerta, lo despabiló. "Fue difícil salir de la comodidad en la que me muevo", reconoce. "Improvisar era algo completamente nuevo. La sola idea de ir a hacer algo sin ensayo era difícil de encarar, y me di cuenta de un montón de cosas para trabajar a futuro que me interesan". En ese camino se dejó guiar por Rodolfo Prantte, para encontrar otras posibilidades en su cuerpo, calidades y velocidades de movimiento diferentes.

¿Hay un fauno de esta era en la terraza junto al Riachuelo? Crédito: Fundación Andreani

"Primero vino la música", cuenta el bailarín, que tiene un lado B como productor de música electrónica. Un audio de Jiddu Krishnamurti, que refleja la vertiente filosófica y espiritual de un hombre llamado "alma" o "fuerza vital" (posibles traducciones de Jiva, en hindú), funcionó como ayuda narrativa para que esta cápsula de tres minutos y medio cobrara sentido. "Seguridad significa permanencia, pero ¿existe algo en la vida que sea permanente?", se pregunta la voz.

"El día de la filmación fue como prepararse para salir a bailar por primera vez en mucho tiempo. Fue hermoso", revive la sensación de aquella tarde cuando, al fin, el movimiento y la luz del sol se reunieron y quedaron registrados en una imagen que durante tantos días había sido imaginada. Como dice Velázquez sin disimular su admiración, el ciclo Luz y cuerpo cuenta con "bailarines increíbles que tienen mucha cancha en procesos creativos". Lo que no sabe es que a esos bailarines también su participación les supuso un desafío. "Hay alguien del Colón", se los oía murmurar el día de la grabación.

Velázquez, bailarín de las filas del cuerpo estable del Teatro Colón, en una faceta que sorprende Crédito: Fundación Andreani

Ciclo luz y cuerpo. Una experiencia que amalgama a un bailarín y a un iluminador, registrados por la videoartista Karin Idelson, con coordinación de Mercedes Urquiza. Estreno, los lunes, a las 19, en el canal de YouTube de la Fundación Andreani. Cada sesión se grabó en la sede de la Fundación, cumpliendo con los protocolos vigentes.

