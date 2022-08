Darío Barassi fue sorprendido al aire: una participante le dio un regalo muy especial para su pequeña bebé

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión se convirtieron en padres, por segunda vez. El conductor dio la feliz noticia el jueves por la tarde, con un emotivo posteo en Instagram, donde describió la emoción que conlleva el momento del nacimiento, y mostró a la pequeña Inés con apenas minutos de vida.

En medio de la felicidad, también protagonizó un inesperado momento en 100 argentinos dicen, el programa que conduce por eltrece, cuando fue sorprendido con un regalo por parte de un participante.

Este viernes, como todas las tardes, Darío Barassi dio inicio a su programa con la buena onda que lo caracteriza. Pero este comienzo fue especial, ya desde el primero momento que apreció en pantalla anunció que estaba conmovido porque una de las participantes de la jornada le había llevado un especial regalo para su hija, que nació ayer, 11 de agosto, por la tarde.

Junto a su esposa eligieron el nombre Inés, para la pequeña que se une al clan familia, con la primera niña de la pareja, Emilia.

Darío Barassi recibió una sorpresa de una participante (Captura video)

“Ya una capitana de un equipo me mostró un regalo. Mostralo Ine, mostralo. Esto, un disparo al corazón”, expresó el conductor al comienzo del ciclo, en clara alusión humorística de que ya había una ventaja en un equipo. y se dirigió directamente hacia el puesto de la familia Amorena, donde se vio a una joven portando una bolsa. Ante el pedido del conductor, comenzó a mostrar el regalo a su tocaya, la hija recién nacida de Barassi.

“Las voy sacando una por una”, señaló la joven y desde el primer objeto que retiró de la bolsa ya se vislumbró lo que eran: letras de gran tamaño.

“Ella se llama Ine, como Inés, mi hija, y me trajo las letras que ella tenía de chiquita en su cuarto chicos”, explicó el conductor, que, a través de su tono de voz, no dudó en mostrar la emoción que le provocó este tierno gesto. De inmediato precedió a acomodar cada objeto para formar el nombre, que comparten las dos protagonistas de este especial momento.

La sorpresa para Darío Barassi

Tras el tierno momento, el flamante padre acudió al humor, como bien lo sabe hacer en cada situación, e hizo reír a los presentes. “Me hace acordar a la familia de Locho con las remeras, esto me encanta. Igual, ¿se usan cosas usadas en el cuarto? ¿De verdad reina estás para entregarme esto?”, preguntó en un tono jocoso y recordó al participante del Hotel de los famosos, también por eltrece, cuando fue a jugar junto a su grupo familiar y lo sorprendieron gratamente al lucir remeras con la cara del conductor.

Las letras son una decoración para la habitación (Captura video)

Un tanto tímida, la participante afirmó que el regalo era para que lo usara la pequeña, ya que ella no lo volvería a colocar en su habitación. “Ya sé, porque ya creciste, pero es tu infancia, ¿no? Bueno, me encanta este regalo”, le respondió el conductor, quien se retiró del lado de la joven llevándose la bolsa con el especial obsequio, sin antes no dejar de agradecerle a Inés por el gesto que tuvo.