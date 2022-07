Darío Barassi relató el aterrador momento que vivió arriba de un avión: “Pensé en mis mujeres”

A través de su cuenta de Instagram, Darío Barassi relató el duro momento que tuvo que pasar a bordo de un avión a causa de la niebla. En un texto que acompañó a una imagen de la complicada noche, el conductor se mostró agradecido con la tripulación del vuelo y contento de regresar a su casa sano y salvo. La publicación generó miles de interacciones.

Hace ya bastante tiempo que el conductor de 100 argentinos dicen se transformó en una de las figuras más queridas del ambiente. Su carisma y la interacción que logró generar, tanto con los participantes como con otros miembros del programa, le dio una popularidad y un cariño enorme.

En ese contexto, era de esperar lo que sucedió: mucha gente se preocupó después de lo que contó el actor. Barassi había viajado para disfrutar de un breve tiempo de descanso junto a unos amigos. En su vuelta a Buenos Aires, las cosas se complicaron por la niebla.

El protagonista de la situación experimentó muchos problemas ya desde antes de abordar el vuelo. “Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos cinco horas. Finalmente volamos”, comenzó la narración que publicó en Instagram.

A continuación, recordó el tenso escenario que se vivió al momento de aterrizar: “El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada. Azafatas brindando calma. Aterrizamos”. Luego de la estresante situación que se vivió, llegó el alivio y el agradecimiento para quienes estaban a cargo del vuelo. “Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa. Y me emocionó”, expresó.

La publicación de Darío Barassi en Instagram, donde recordó el difícil aterrizaje de su vuelo Captura

Por otra parte, Darío Barassi también reveló todo lo que pasó por su cabeza durante el trayecto, con mucho miedo de que algo saliera mal: “Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Cómo mira mi mujer, cómo se ríe mi enana y cómo salta la pequeña en la panza”.

Para finalizar, y fiel a su estilo, el conductor decidió descomprimir el relato con un poco de humor. “Escribo esto desde la cocina mientras me hago un pacho. Dos panchos. Estoy sensible”. Por último, agradeció nuevamente al piloto y a su familia y se mostró contento por estar nuevamente en su hogar, a pesar de haber disfrutado el viaje.

Como era de esperarse, el posteo no pasó inadvertido y así lo reflejan los números. En cuestión de horas, obtuvo más de 80.000 likes y cientos de comentarios. Dentro de la multitud de seguidores que dejaron su respuesta, se hizo presente la azafata del vuelo. “Un placer traerte a casa. Fui la azafata de ese vuelo”, escribió la mujer en un comentario que cosechó más de 500 interacciones.

Varios fanáticos de Barassi la felicitaron y le agradecieron por su labor, aunque el conductor no dio una respuesta. Afortunadamente, todo quedó solo en un mal trago y el actor ya mostró sano y salvo y muy contento junto a su familia.