Darío Barassi bailó al ritmo de Mi bebito fiu fiu y no se guardó nada: “¡Hermoso, chicos!”

En una nueva emisión de 100 argentinos dicen, Darío Barassi volvió a ser protagonista de un divertido momento. Antes de comenzar a jugar, el conductor bailó al ritmo de Mi bebito fiu fiu, la popular canción que se viralizó a través de TikTok y que suele ser muy utilizada en redes sociales. La situación generó la sonrisa de todos los presentes.

Desde hace tiempo, el actor se volvió una de las figuras más populares y queridas dentro de la televisión argentina. Su carisma y la interacción que genera, tanto con los participantes como con el resto de los miembros de su programa, le dio un reconocimiento enorme.

El humor siempre está siempre presente en el ciclo y el conductor volvió a demostrarlo en el inicio de una nueva emisión. Todo ocurrió antes de que los equipos comenzaran a jugar, mientras presentaba a uno de ellos. Barassi se acercó hasta el sector del grupo y comenzó a preguntar y bromear con la pronunciación del nombre de la familia participante.

A continuación, comenzó a cantar una estrofa de Mi bebito fiu fiu, la canción con letra compuesta por el productor Tito Silva y voz de Tefi C que hace referencia al presunto affaire amoroso del expresidente peruano Martín Vizcarra. En una primera instancia, el conductor cantó acapella y luego el tema lo acompañó de fondo.

La coreografía de Darío Barassi al ritmo de Mi bebito fiu fiu

De esa manera, mientras sonaba la canción que usa la melodía de “Stan”, el popular tema de Eminem y Dido, empezó la coreografía. Fiel a su estilo, Darío Barassi se comprometió con el baile y no lo hizo a medias. “Hermoso, chicos”, manifestó después de un movido baile.

Luego de escuchar que quienes compusieron la canción son peruanos, recordó “La tetita”, el tema que cantó la también peruana Wendy Sulca en 2008. Allí es cuando bromeó al descubrir que ambas producciones provenían del mismo país: “Perú es la base cultural de Latinoamérica”, expresó.

Finalmente, al ritmo de “Oh L’Amour”, de Erasure, el conductor fue hasta el escritorio y llamó a los participantes. Antes de comenzar con el juego, tomó el megáfono y dejó en claro su pensamiento sobre la canción: “Temazo”.

Ya hace algunos días, el actor se había destacado en una emisión de 100 argentinos dicen por su interacción con Naza Di Serio, quien durante parte del verano fue su conductora suplente. La locutora se hizo presente en el estudio y se generó un divertido diálogo entre ambos, donde Barassi hasta amagó con irse.

El susto de Darío Barassi durante un viaje en avión

De regreso en Buenos Aires luego de unos días de descanso, el conductor compartió la traumática situación que vivió a bordo del vuelo que lo regresaba a su hogar.

En un posteo de Instagram, contó el complicado escenario que generó la niebla, agradeció a los pilotos y azafatas por el trabajo que realizaron y reveló lo que pasó por su cabeza.

Darío Barassi relató el aterrador momento que vivió arriba de un avión Instagram @dariobarassi

“Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos cinco horas. Finalmente volamos”, comenzó la narración que publicó en Instagram. A continuación, recordó el tenso escenario que se vivió al momento de aterrizar: “El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada. Azafatas brindando calma. Aterrizamos”. Luego de la estresante situación que se vivió, llegó el alivio y el agradecimiento para quienes estaban a cargo del vuelo. “Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa. Y me emocionó”, expresó.

“Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Cómo mira mi mujer, cómo se ríe mi enana y cómo salta la pequeña en la panza”, recordó antes de descomprimir por último el relato con un poco de humor. “Escribo esto desde la cocina mientras me hago un pacho. Dos panchos. Estoy sensible”.