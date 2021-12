Darío Barassi “se encaprichó” en su programa y le hizo un exigente pedido a su producción

Este viernes, la producción de Bienvenidos a bordo (eltrece) volvió a complacer los pedidos de Darío Barassi. Sin embargo, esta vez no fue una tarea nada fácil, y en lugar de querer su ya conocida peluca de He-Man o disfrazarse de algún personaje animado, el conductor se puso un gorro de marinero para ser el capitán del programa y se tomó tan a pecho el papel, que tuvo la idea de pedir un barco para realmente sentirse como el primero al mando. “Quiero uno que sea azul”, expresó presentador.

Fue así como una de sus productoras Florencia ‘La Colo’ Gattari, complació nuevamente al conductor y le llevó al escenario un velero. No obstante, en cuanto Barassi lo vio, no se sintió satisfecho porque la embarcación tenía las velas blancas y reclamó que “el color no combinaba con la escenografía del programa”, donde predominaban distintas tonalidades de azul.

El primer velero que la producción le llevó a Darío Barassi (Crédito: Captura de video eltrece)

De esta manera, hubo que hacer malabares para complacer a Barassi mientras él seguía conduciendo el programa. Minutos después, La Colo volvió a aparecer en escena con un velero de color azul, tal y como el presentador lo pidió. Sin embargo, Darío notó que se trataba de la primera embarcación que le llevaron, pero que la “adaptaron” a sus exigencias y le colocaron algunos trozos de tela azul y dos banderas del mismo color.

Las peculiares exigencias de Darío Barassi en 100 argentinos dicen (eltrece)

“La próxima vez quiero que vengas con un barco distinto a este y que sea realmente azul”, expresó el conductor con severidad, y la producción entendió que realmente hablaba en serio, por lo que uno de los chicos del equipo que vestía una remera azul se presentó frente a él con un velero más pequeño y además, La Colo lo acompañó con un salvavidas, también en el color exigido.

Darío Barassi se indignó con uno de los veleros que le llevaron (Crédito: Captura de video eltrece)

No conforme con lo anterior y con la esperanza de poder complacerlo finalmente, la productora también le alcanzó un pequeño patito amarillo de hule. Sin embargo, contrario a lo que ella esperaba, Barassi se indignó: “Si no aparece un barco nuevo naturalmente azul antes de que termine el programa, estás despedida”, expresó el conductor con mucha seriedad.

Darío Barassi finalmente obtuvo el barco azul que reclamó durante todo el programa (Crédito: Captura de video eltrece)

En un último intento, La Colo entró nuevamente a estudio con un pequeño barco de plástico del color que Darío tanto reclamaba. Al verlo, el presentador no se sintió convencido, pero la productora insistió en el esfuerzo que hizo por conseguirlo y sin darse cuenta, reveló que lo había pedido prestado a una juguetería que estaba cerca de eltrece.

En aquel momento, el conductor se relajó y se vivió nuevamente un aire de complicidad en el programa entre Barassi y La Colo, tanto así, que él le dio un mordisco al juguete y se dio por satisfecho luego de tanto reclamo.