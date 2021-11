Darío Barassi le quitó el celular a su productora en 100 argentinos dicen y le hizo una dura advertencia

Este jueves, Darío Barassi se apartó por completo de sus ya acostumbradas bromas de disfrazarse para entretener al público en 100 argentinos dicen (eltrece). En un momento inédito, el conductor le quitó el celular a una de sus productoras y, después de leer una serie de chats al aire, le hizo un duro comentario.

Todo comenzó cuando el presentador conversaba con los concursantes -como usualmente hace-, para conocerlos un poco mejor. Cuando fue el turno de una mujer llamada Vicky, Barassi la halagó porque era colorada y la comparó con su productora, Florencia Gattario, a quien apodan La Colo justamente por su color de pelo.

En el momento en que el conductor hizo ese comentario, la joven reaccionó y reveló que “tenía un tema con alguien del equipo de Barassi”. Desconcertado, él quiso saber a quién y a qué se refería y empezó a indagar en la cuestión.

Darío Barassi no entendí lo que pasaba entre el novio de una concursante y La Colo en 100 argentinos dicen (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

Mientras la mujer se animaba a contar lo que pasaba, La Colo entró en el escenario y se paró un tanto nerviosa junto a Barassi. Haciendo mucho énfasis en el nombre, Vicky explicó que cuando se anotó para participar, en su equipo también estaba su novio, un joven llamado Francisco Ruíz. Al escuchar el nombre, Gattario expresó: “Yo lo conozco”.

Darío Barassi le quitó el celular a su productora y le leyó los chats en el programa

Ante esta revelación, Barassi se sorprendió y le dijo a la concursante: “Pará, pará. ¡No me digas que La Colo estuvo con tu novio!”. Ahí mismo, Vicky le contó que si bien su pareja la iba a acompañar a participar, a último momento se dio de baja.

Vicky, la novia del chico con el que La Colo se envió mensajes (Crédito: Captura de video eltrece)

Barassi escuchaba con mucha atención y le dio la oportunidad a su productora de explicarse. “Lo quiero un montón”, manifestó La Colo al hablar de Francisco, a quien según parece conoce desde hace un tiempo. En ese momento, el conductor se alteró: “¡¿Que lo querés un montón?! Por favor, ordená lo que vas a decir porque esto es grave”.

La productora trató de aclarar las cosas y explicó que el joven era amigo suyo y lo conoce desde hace 15 años. Sin embargo, esa respuesta no convenció a Vicky, quien como para meter leña al fuego dijo que su pareja nunca le mencionó a La Colo.

Darío Barassi leyó los chats de La Colo durante el programa (Crédito: Captura de video eltrece)

Barassi no cerró el tema allí y luego de hacer otra ronda de preguntas, quiso saber más sobre lo que había pasado entre su productora y el novio de Vicky. “Traeme tu celular que le quiero mandar un mensaje”, expresó, y La Colo apareció con el teléfono en la mano.

Lo primero que sorprendió al conductor es que tenía agendado a Francisco como “Batman”. Ahí fue Vicky quien explicó que así apodan a su novio. El conductor le aseguró a su productora que no la iba a exponer, pero en un segundo que La Colo se descuidó, él le quitó el celular y comenzó a leer para sí mismo los mensajes. Como detalle, solo reveló que había muchos emojis de corazones.

Por último, no leyó los textos en voz alta “por respeto a La Colo”, pero le mandó un audio al joven desde el celular de su productora y advirtió frente a las cámaras: “Si mi mujer llega a hablar así con un amigo, yo me desquicio. No puedo con esto. Me quedé muy mal”, cerró Barassi visiblemente sorprendido y “amenazó” a Gattario haciendo alusión al protagonismo que le dio dentro del program: “Como te hice subir, también te haré caer”.