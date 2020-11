David Victori y Lali Espósito se mostraron muy juntos en la vía pública y fueron sorprendidos por la prensa europea

David Victori es el director de Sky rojo, la serie de Alex Pina en la que actualmente trabaja Lali Espósito. En el marco de esas grabaciones, el español y la argentina comenzaron un romance que mantuvieron en secreto hasta hace pocas horas, cuando se viralizó una foto en la que ambos se besan y abrazan.

Hace un mes y medio, Lali Espósito anunció su separación de Santiago Mocorrea (34), con quien compartió parte de la cuarentena en su casa de Buenos Aires. Esta semana, la actriz se convirtió en tendencia por lanzar su álbumsorpresa -Libra- y "Ladrón", un single en colaboración con la trapera Cazzu.

Victori tiene 38 años y estuvo en pareja con Ana de Armas, la actual novia de Ben Affleck. En las fotos en las que se los pudo ver juntos, ambos comparten una mesa al aire libre junto a Miguel Ángel Silvestre -otro actor y compañero de la serie-. En determinado momento, Victori y Espósito se saludan con un abrazo y un beso muy contundentes, que indicarían que existe un romance entre ambos.

Además de la foto viral que vincula a Victori con Espósito, constantemente el director y la actriz se dejan cariñosos mensajes en sus redes

La mayor parte de su carrera, Victori trabajó como guionista. Así, escribió los libros de películas como No matarás (2020), Second Origin (2015) y Son of Cain (2013). Además, trabajó en cortometrajes que produjeron Ridley Scott y Michael Fassbender, como Zero (2015).

La prensa europea sorprendió a Victori y Lali Espósito abrazándose en la vía pública

Victori nació en Manresa, España y siempre buscó ser muy reservado con su vida privada. Sin embargo, por la popularidad de sus exparejas, le resultó difícil mantener sus vínculos en el ámbito de lo privado.