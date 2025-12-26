Lali Espósito sumó una nueva fecha en River: cuándo es y cómo sacar las entradas
La artista se presentará por primera vez en el Estadio Monumental; la expectativa de su público se hizo sentir inmediatamente; los detalles en la nota
LA NACION
Tras agotar en tiempo récord su primer Estadio Monumental, Lali Espósito confirmó una segunda fecha en River Plate para el próximo 7 de junio. La noticia fue confirmada este viernes por la artista, luego de que los tickets para su show del 6 de junio se terminaran en apenas dos horas.
“¡No puede ser!!! ¡Agotaron un River en 2 horas y media! Tenemos segunda fecha!!! Vamos por el pogo más grande de todos", escribió la intérprete de “Disciplina” desde su cuenta de X.
Noticia en desarrollo...
