Lali Espósito sumó una nueva fecha en River: cuándo es y cómo sacar las entradas

La artista se presentará por primera vez en el Estadio Monumental; la expectativa de su público se hizo sentir inmediatamente; los detalles en la nota

Lali Espósito anunció una nueva fecha en River (Foto: Instagram @lali)
Tras agotar en tiempo récord su primer Estadio Monumental, Lali Espósito confirmó una segunda fecha en River Plate para el próximo 7 de junio. La noticia fue confirmada este viernes por la artista, luego de que los tickets para su show del 6 de junio se terminaran en apenas dos horas.

Lali Espósito hará un nuevo River (Foto: Captura X/@lalioficial)
“¡No puede ser!!! ¡Agotaron un River en 2 horas y media! Tenemos segunda fecha!!! Vamos por el pogo más grande de todos", escribió la intérprete de “Disciplina” desde su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...

