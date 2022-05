De figura estelar en Harry Potter a luchador de MMA: el cambio de vida de Joshua Herdman

La primera vez que interpretó a Gregory Goyle, Joshua Herdman tenía 13 años. El adolescente se sumaba así a uno de los elencos cinematográficos más famosos del mundo como uno de los laderos de Draco Malfoy, en la saga Harry Potter. A más de veinte años del estreno, el joven dedica su vida al jiu jitsu y participa en combates de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Con 35 años, Herdman tiene un regreso a las pantallas en un escenario muy diferente. El actor se suma a la competencia deportiva The Games.

“Me encantan los desafíos y soy muy competitivo”, dijo en diálogo con el medio británico The Mirror. “Será una experiencia de vida fantástica, aprender cosas nuevas, tener un desafío y una competencia, por lo que cumple todos los requisitos para mí”, agregó.

En la competencia televisiva británica, todos los participantes son entrenados ser entrenados como atletas, nadadores y ciclistas, para competir con la esperanza de llegar a lo más alto de la tabla de medallas y ser coronados como los ganadores.

Además de la cobertura en vivo de los eventos, cada episodio muestra el detrás de escena con la preparación de las celebridades mientras algunos de los mejores entrenadores del Reino Unido les enseñan los deportes desde cero.

Su salto al universo deportivo

En una entrevista recogida por el medio británico The Mirror, Herdman aseguró que -durante su adolescencia- el éxito de su carrera casi lo descarrila. “Si te soy sincero, era un fiestero, lo era, como lo son muchos jóvenes”, explicó, en febrero de 2018.

Cansado de ese estilo de vida, el actor que interpretó a Gregory Goyle abandonó los malos hábitos y se concentró en su estado físico. “Dejé de fumar y no miré hacia atrás”, indicó, al tiempo que señaló que salió en busca de nuevos horizontes fuera de la actuación.

“Tuve suficiente, así que decidí que me iba a poner en forma y sabía que necesitaba algo en lo que concentrarme y las artes marciales cambiaron mi vida”, aseguró, y enfatizó: “Necesitas disciplina, necesitas tenacidad, necesitas impulso para seguir adelante”.

Y agrego: “Eso es lo que muchas personas que comienzan con las artes marciales no pueden superar y no les gusta, pero era exactamente lo que necesitaba y me enseñó una disciplina, que necesitaba en ese momento, y un enfoque, cambió todo para mí”.