Rating: cuánto midió el ingreso de Fabio Agostini, el participante que pasó de La casa de los famosos a Gran Hermano

La polémica salida de Lola Tomaszeuski que despertó un fuerte enojo por parte de la audiencia, que esperaba que se fuera Brian Sarmiento, y el sorpresivo ingreso de Grecia Colmenares, le dio a Gran Hermano un promedio 14 puntos, en la primera parte, y 10.5, en la segunda, la mejor marca del mes. Como suele suceder en la pelea del prime time, todos los canales juegan sus mejores fichas para ganar la batalla por el rating. Luego de que este lunes Guido Kazcka logró la medición más alta del año de su ciclo con 7,2 puntos, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría este martes en la competencia de la pantalla chica.

En Pasapalabra se enfrentaron Nacho Elizalde, Vicky Garabal y Cami Fortunato versus Luquitas Fridman, Luli González y Valen Rizzuti . El ciclo que conduce Iván de Pineda arrancó con un piso de 8.4 puntos que le dejó Telefe Noticias. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Ignacio Godoy, que interpretó “Entrégate” de Luis Miguel conquistó a los cuatro jurados y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 6 puntos. Por su parte, LAM se ubicó tercero, con un pico de 2,7 puntos, y Bendita llegó a los 2,3.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano con un piso de 9 puntos que le dejó Pasapalabra. El prime time de la televisión abierta se vio muy complicado porque parte de la audiencia estuvo en Fox Sports por la transmisión del triunfo por 3 a 0 de Boca Juniors frente al Barcelona de Ecuador por la Conmebol Libertadores. Juanicar ganó la prueba del líder y usó ese beneficio para fulminar a Franco Zunino y a Martín Rodríguez.

El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 7.2 puntos y le dio pie al comienzo de Otro día perdido, en su tercera semana al aire. Por su parte, Bienvenidos a ganar y BTV pelearon el tercer puesto con 1,6. En eltrece, Mario Pergolini recibió a Jonatan Viale y aprovechó para contar una divertida anécdota de un intercambio telefónico a la una de la mañana con el periodista de Todo Noticias. La marca máxima del late show de eltrece fue de 4,5 puntos.

La expectativa era total porque desde hace días Santiago del Moro había anunciado que Fabio Agostini, participante de La casa de los famosos de Telemundo, entraría a GH y Solange Abraham llegaría al reality de Estados Unidos. El concursante que es español, con padre mendocino, tiene amplia experiencia dentro de varios realities y lejos de pasar inadvertido, adelantó que entraría a Gran Hermano a jugar. Mientras los jugadores argentinos empezaron a especular sobre cómo sería su personalidad, “El galáctico”, apodo que se ganó por su historia, fue por todo. “Muy contento de que me hayan elegido entre tantos locos que somos allá, no quiero pelear, pasarla bien, reirme con ustedes, conocerlos y decirle a Gran Hermano que le agradezco la invitación”, dijo el recién llegado. Luego de conocer las instalaciones recibió una cena especial que decidió compartir con Luana Fernández, candidata a estar con él dentro del programa. En el momento del ingreso el reality de Telefe trepó a 12,3 puntos, la marca máxima de la noche.