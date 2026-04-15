Fabio Agostini de La casa de los famosos entró a Gran Hermano: así fue la reacción de los participantes

Tras una larga expectativa, Fabio Agostini entró a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y fue recibido por los participantes del reality argentino, quienes se quedaron sin la presencia de Solange “Sol” Abraham con motivo de su intercambio con el español. De esta manera, La casa de los famosos (Univisión) se llevó a la hermanita por un período similar.

Sol y Fabio intercambiaron sus lugares en Gran Hermano y La casa de los famosos X (@LCDLFTLMD)

En la previa al ingreso de Fabio a la casa de Gran Hermano, Santiago del Moro se encargó de anunciar un video de presentación del español. Así, se pudo observar un perfil llamativo que seguramente dará mucho que hablar a lo largo de los días, donde incluso ya hubo varias participantes que demostraron su interés por tener un vínculo amoroso con él, como el caso de Luana Fernández.

La presentación de Fabio Agostini por parte de Gran Hermano

Al momento de entrar, Fabio fue recibido por todos en el patio y gritó: “Hola, ¡buenas noches Argentina!”. Tras esto, la primera en acercarse a él fue Jennifer “Pincoya” Torres y lo abrazó, por lo que le dio la bienvenida al reality argentino. A la hora de saludar a los demás, decidió hacerlo con un beso a los hombres y dos a las mujeres.

Después de algunos minutos alrededor de la casa de Gran Hermano, se vivió el “esperado” encuentro entre Fabio y Luana, quien siempre dejó en claro que se sentía atraída por él. Esta situación dejó a Franco Zunino en una situación incómoda, donde rápidamente aceptó desligarse de quien fuera su “shippeo” durante las últimas semanas.

Fabio rápidamente se enteró del interés de Luana

Ahora se deberá esperar para ver cómo transcurren los próximos siete días de Gran Hermano Generación Dorada, donde quedará en evidencia cuál es la tarea a cumplir por parte de Fabio Agostini. Ante la ausencia de “acción” amorosa entre los participantes del reality argentino, Telefe podría haber optado por el ingreso del español para intentar activar esta faceta y generar el desencanto de los otros hombres.

Quién es Fabio Agostini

Fabio Agostini nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, y antes de convertirse en una figura mediática tuvo un paso por el fútbol. Incluso llegó a formarse en divisiones inferiores del Real Madrid, aunque una lesión lo obligó a cambiar de rumbo a los 19 años.

Así se enteraba Fabio Agostini que entraría a Gran Hermano Argentina

Ese giro lo llevó al mundo del espectáculo, donde encontró su lugar en los realities de competencia. Su físico, carisma y personalidad frontal lo posicionaron rápidamente como un personaje destacado en cada ciclo del que participa. A lo largo de los años, Agostini fue parte de diversos programas en países como Perú, Chile y España. Entre los más destacados se encuentran Combate, Esto es Guerra y el reality chileno Tierra Brava, donde logró consagrarse como ganador.