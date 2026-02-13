De jugar en la selección de rugby de Irlanda a ser el protagonista de la serie más exitosa de 2026

Peter Claffey (29) saltó al estrellato en las últimas semanas por dar vida a Ser Duncan “el Alto” en El caballero de los Siete Reinos (HBO Max). Esta nueva serie basada en el universo creado por George R. R. Martin se encuentra ambientada décadas antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

La imponente figura de Peter, quien mide 1,98 metros, y su potente voz lo convirtieron rápidamente en uno de los personajes más comentados del estreno. Sin embargo, detrás de esa apariencia de guerrero medieval se esconde una historia muy distinta. El joven sufrió bullying escolar durante toda su infancia y adolescencia; a su vez, una profunda crisis de identidad lo hizo abandonar su carrera como deportista de élite cuando parecía tener el futuro asegurado en el mundo del rugby.

Peter agradeció en redes sociales al apoyo del elenco de El caballero de los Siete Reinos, quienes lo hicieron volver a confiar en sí mismo (Foto: Instagram @peter_claff)

Claffey nació en Portumna, una pequeña localidad del oeste de Irlanda con menos de 2000 habitantes, donde el deporte por predilección es el rugby. Desde pequeño todos aquellos que lo conocían le veían condiciones sólidas para convertirse en un gran jugador. Tal es así que asistió al Garbally College, una institución reconocida por su tradición deportiva y por haber formado a numerosos rugbiers que luego integraron equipos profesionales.

A los 19 años pesaba 119 kilos, pero era de pura masa muscular. Ese físico lo llevó a integrar la selección irlandesa sub-20 y a disputar el Torneo de las Seis Naciones juvenil en 2016, con partidos frente a Francia e Inglaterra. Jugaba como segunda línea y su rendimiento llamó la atención de Connacht Rugby, uno de los cuatro equipos profesionales del país. En 2018 firmó su primer contrato profesional y todo indicaba que su carrera seguiría en ascenso.

Peter Claffey en su etapa como jugador de rugby profesional

En una entrevista con el diario inglés The Independent, Claffey recordó que durante ese período su identidad quedó reducida a “jugador de rugby”, por lo que tuvo que dejar de lado sus pasiones artísticas. A su vez, no pudo consolidarse en Connacht debido a que el entrenamiento era exigente y el entorno muy competitivo. “Probablemente fue el año más aislado y solitario que he tenido”, reconoció.

Antes de llegar a Connacht, había jugado en clubes como Galwegians RFC y Buccaneers RFC. Tras su paso por la academia profesional, también integró el Terenure College RFC en la Liga All-Ireland. Sin embargo, nunca debutó oficialmente en competencias de primer nivel, lo que lo frustraba enormemente.

Una lesión fuerte terminó por dejarlo sin jugar por gran cantidad de fechas y fue esto mismo lo que él vio como una escapatoria directa a su sueño más anhelado: dedicarse a la actuación. “Sin duda, me siento mucho más feliz ahora que cuando jugaba al rugby”, se sinceró en diálogo con el mencionado medio.

Peter Claffey comparte actualmente en sus redes sociales los entrenamientos que realiza para mantenerse en forma

De tener pánico escénico a formar parte de una de las sagas más vistas del año

Como el rugby había marcado su identidad durante años, su salto a la actuación no fue para nada fácil. Peter tenía una muy baja autoestima que arrastraba de su adolescencia. Esto lo llevó a creer que no estaba preparado para ocupar grandes papeles y su miedo a “fracasar” era muy recurrente.

Pero todo cambió en plena pandemia, cuando a partir del aislamiento decidió comenzar a grabar pequeños sketches que publicó en su Instagram personal. El humor y la naturalidad frente a cámara le permitieron conectar con una audiencia jamás esperada, lo que lo alentó a seguir sus estudios en la Bow Street Academy for Screen Acting de Dublín.

Su paso por el teatro fue lo que lo terminó por convencer de que la actuación era lo suyo (Foto: Instagram @peter_claff)

Su debut profesional llegó en 2022, cuando interpretó a Iggy en A Whistle in the Dark, de Tom Murphy, en el emblemático Abbey Theatre de Dublín. La experiencia teatral consolidó su decisión de dedicarse de lleno a la actuación. Ese mismo año sumó participaciones en producciones televisivas como Harry Wild y Bad Sisters, donde comenzó a ganar visibilidad internacional.

Pero el verdadero giro en su vida ocurrió en 2024, cuando fue elegido como protagonista de El caballero de los Siete Reinos. Si bien para cualquier actor esta noticia habría sido de felicidad total, para Peter se convirtió en un gran desafío emocional que debió trabajar tanto con su familia como con su terapeuta.

Peter Claffey como Ser Duncan "el Alto" (Foto: HBO)

Según recordó, lo primero que hizo al enterarse fue correr a encerrarse en el baño, donde comenzó a vomitar de forma involuntaria. Más tarde, tras recibir la confirmación oficial de sus agentes, su novia lo encontró tirado en el suelo, pálido y en posición fetal. “Tuve una pequeña crisis”, admitió. Uno de los motivos principales de esa crisis estaba relacionado con que él se considera un gran fan de Game of Thrones, por lo que no sentía estar a la altura de dar vida al nuevo protagonista del spin-off.

Esto lo llevó a realizar lo que él definió como un “viaje espiritual” para aprender a gestionar la presión y la exposición masiva que se avecinaba. “Estaba obsesionado con la serie original”, indicó. Al punto que su fanatismo lo llevó a ser parte de una de las revueltas más grandes que tuvo internet en 2019, cuando miles de fanáticos de todo el mundo expusieron que el final de Juego de Tronos no había estado a la altura de lo esperado. “Era una de esas personas que pensaba que el final no era lo suficientemente bueno”, reconoció.

El caballero de los siete reinos estrena episodios semanales en HBO Max HBO

Debido a ese antecedente, Peter tenía “terror” de no ser aceptado por los fans. “Porque no es como si fuera un producto original y tampoco es algo que no me importe. Realmente quiero hacer las cosas bien para esto”, explicó. Si bien la serie todavía no estrenó por completo su primera temporada, ya desde sus primeras apariciones el joven actor recibió gran cantidad de elogios en sus redes sociales por su trabajo.

“¡¡Absolutamente me encanta tu trabajo!! Brillante espectáculo"; “¡Qué adaptación tan increíble!" y “Me encanta este programa. Los actores están perfectamente repartidos. Gracias por llevarnos de vuelta a este mundo”, fueron algunos de los mensajes que lo llenaron de confianza para continuar con su labor como Ser Duncan “el Alto”.