El caballero de los Siete Reinos: quién es quién, cuándo se estrenan los próximos capítulos y cómo ver online

Este domingo 18 de enero salió el primer capítulo de El caballero de los Siete Reinos, un spinoff de la serie Juego de tronos. En ese sentido, los fanáticos de esta serie de fantasía basada en los libros de George R.R. Martin se preguntan cuándo saldrán los otros cinco capítulos de esta temporada y cómo se puede ver de forma online.

Tráiler de El caballero de los siete reinos

Esta precuela se basa en un volumen de George R. R. Martin que recopila tres novelas cortas conocidas como los Cuentos de Dunk y Egg. Situada casi 100 años antes de los eventos de Juego de tronos, sigue a Ser Duncan “el Alto”, un caballero errante, y a su escudero Egg. La serie muestra sus viajes por Westeros, en una época en la que la dinastía Targaryen aún reina y las rebeliones Fuegoscuro marcan el trasfondo político. Antes de su estreno, se confirmó que el programa tendrá una segunda temporada, que llegará a las pantallas en 2027.

Hay mucha expectativa alrededor de esta serie, no solo por el éxito de la serie que se emitió entre el 2011 y 2019, sino porque no es el primer spinoff de este universo. La casa del dragón narra la guerra civil que ocurre en la Casa Targaryen conocida como la “Danza de los Dragones”, centrada en la lucha por el trono entre Rhaenyra y Alicent Hightower. Se trata de un conflicto que ocurrió 200 años antes que Juegos de tronos, pero su impacto en la historia está muy presente en la serie original y en sus libros.

Quién es quién en El caballero de los Siete Reinos

Egg es el escudero de Dunk, ep protagonista de la serie HBO

Ser Duncan “el Alto” (Peter Claffey): también conocido como Dunk, se trata de un joven veterano de guerra que no tiene una casa a que servir. Salido de las entrañas de la miseria de King’s Landing, fue criado a los golpes por Ser Arlan Pennytree. El joven sueña con poder ser un caballero reconocido del reino, un valiente defensor de los desvalidos y las causas justas, aunque sus posibilidades son muy limitadas. Es así que decide viajar por Westeros para participar de torneos, y en su camino se topa con conflictos políticos.

(Dexter Sol Ansell): se trata de un peculiar niño pequeño, pálido y lampiño que se ofrece a ser el escudero de Dunk. Pero esconde un secreto, puesto que es el joven príncipe Aegon Targaryen. Inteligente, curioso y compasivo, aprende valores caballerescos mientras viaja junto a Dunk. Príncipe Aerion “Brillante Llama” Targaryen : es el villano de la serie. Hijo de Baelor Targaryen y hermano mayor de Egg, se destaca por su sadismo, arrogancia y obsesión por demostrar su superioridad como Targaryen de “sangre pura del dragón”.

: es el villano de la serie. Hijo de Baelor Targaryen y hermano mayor de Egg, se destaca por su sadismo, arrogancia y obsesión por demostrar su superioridad como Targaryen de “sangre pura del dragón”. Ser Lyonel Baratheon: también conocido como “Tormentalegre”, es un joven heredero del Bastión de Tormentas, conocido por su fuerza imponente, risa contagiosa en combate y carisma popular. Famoso en torneos por desmontar rivales y arrancar adornos de yelmos, inicialmente rivaliza con Dunk, pero luego el diferentes circunstancias los une.

Cuándo se estrenan los próximos capítulos de El caballero de los Siete Reinos

La primera temporada de la serie tiene seis capítulos, que se estrenan cada domingo Steffan Hill - HBO

Cada domingo, se lanza un episodio nuevo de la serie de HBO, día en que se transmite por primera vez en vivo desde las 22. A continuación, estas son todas las fechas de estreno de los seis capítulos de El caballero de los Siete Reinos:

Episodio 1: 18 de enero.

Episodio 2: 25 de enero.

Episodio 3: 1° de febrero.

Episodio 4: 8 de febrero.

Episodio 5: 15 de febrero.

Episodio 6: 22 de febrero.

Cómo ver El caballero de los Siete Reinos online

Además de que se transmite en vivo por HBO, también se puede ver por streaming. Esto es porque, una vez que se estrena cada uno de los capítulos, estos estarán disponibles en HBO Max. Cabe aclarar que para acceder al contenido de esta plataforma, es necesario contar con una suscripción.