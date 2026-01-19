El caballero de los siete reinos: todo lo que tenés que saber sobre el nuevo spin off de Game of Thrones

Desde el final de Game of Thrones en 2019 –si, ya pasaron casi siete años desde la despedida de la épica serie de HBO–, la posibilidad de extender la presencia en pantalla del universo de fantasía creado por George R.R. Martin ilusionó a productores y espectadores por igual. Ese entusiasmo resultó en House of the Dragon, el primer spin off de la saga que explora el origen del poder de la dinastía Targaryen y suma aún más intrigas palaciegas, vínculos incestuosos y traiciones violentas a las que ya se habían desplegado en la serie original. Claro que la repetición de la fórmula resultó en ese caso en una versión menos sorprendente, más sombría y por ende menos interesante de lo que muchos esperaban. Todo eso para decir que El caballero de los siete reinos, la nueva ficción adaptada de los textos de Martin, esta vez una trilogía de novelas cortas ambientadas alrededor de un siglo antes de los acontecimientos narrados en su saga de Fuego y hielo, no es lo que la mayoría del público imagina cuando piensa en un relato sobre Westeros, sus casas nobles y el futuro del trono de Hierro.

Aunque parezca imposible y los límites del género sean más líquidos que estrictos, la serie de seis episodios que se estrena hoy a la medianoche por HBO y HBO Max, es una comedia.

La historia

Todo comienza como cualquier otro episodio de la saga. Bajo la lluvia torrencial, un personaje cava una fosa para enterrar a un viejo guerrero. La escena podría ser desoladora pero pronto vira a una secuencia cómica que incluye a la conocida canción de apertura de Game of Thrones y una reacción corporal más adecuada para una comedia a lo Jackass que a un relato inspirado en las guerras medievales.

Enseguida resulta evidente que por más que el escenario de este nueva aventura es el siempre turbulento Westeros aquí el foco ya no está puesto en los palacios y sus maquiavélicos habitantes sino en lo que sucede más allá de las murallas, en las tabernas al costado del camino, en las aldeas donde los granjeros cultivan la comida que luego consumirán los nobles y de la que se quedarán con migajas y, sobre todo en un escudero vuelto caballero errante llamado Dunk.

Los personajes

Una escena de la primera temporada de El caballero de los siete reinos HBO

Salido de las entrañas de la miseria de King’s Landing y criado a los golpes por Ser Arlan Pennytree, un veterano guerrero sin casa real ni señor a quién servir, Dunk es el personaje más inmediatamente querible de todo el universo Game of Thrones. Algo como ingenuo, el muchacho sueña con poder ser un caballero reconocido del reino, un valiente defensor de los desvalidos y las causas justas. Sin embargo, sin nada más que tres caballos, una espada y un escudo astillado en su haber las posibilidades de gloria para el bueno de Dunk son escasas. Pero, ante la oportunidad de probar su valía en un torneo de caballeros, ahí va el gigantón con la ilusión de ganarlo. En una posta del camino un peculiar niño, Egg, se ofrecerá para ser su escudero.

“Todo caballero necesita tener un escudero y vos parecés necesitarlo más que los demás”, le dice el chico a Dunk que después de cierta resistencia acepta sumarlo a su gesta de honor. El lazo entre el caballero de buen corazón y el nene perspicaz que esconde más de un secreto pone en marcha una trama entretenida, con sus momentos de violencia pero carente de la solemnidad con la que cargaba la serie original.

Los actores

Dexter Sol Ansell interpreta a Egg en el spin off de Game of Thrones HBO

Como sucedió en su momento con Game of Thrones, la producción de El caballero de los siete reinos se esmeró por armar un elenco con intérpretes mayormente desconocidos para el público general aún cuando en la elección de los actores indicados residía gran parte de la suerte que podría tener -o no-, la ficción.

En este caso, con una narración centrada mayormente en dos personajes, la apuesta era considerable. Y la recompensa se nota casi de inmediato. En el papel de Dunk aparece Peter Claffey, un intérprete irlandés que luego de dedicarse al deporte profesional (fue integrante de la selección juvenil de rugby de su país) se acercó a la actuación en 2022 y hasta ahora solo había tenido papeles de reparto en series y en una película protagonizada por Cillian Murphy. De casi dos metros de estatura, Claffey no solo coincide con la descripción que Martin hace de Dunk en sus textos, sino que el actor novel le aporta al personaje una inocencia y ternura que hasta ahora no aparecía más que fugazmente en la saga. Unas cualidades que se acentúan cuando comparte escenas con Dexter Sol Ansell, quien encarna al hábil Egg, otro de esos personajes infantiles pleno de matices presentes en la literatura de Martin y en sus adaptaciones. Y uno de los pocos que no es, al menos en principio, ni trágica víctima ni cruel victimario.

La conexión con el relato original

El caballero de los siete reinos Steffan Hill - HBO

Según George R.R. Martin, las historias sobre Dunk y Egg son sus favoritas de todas las que imaginó en el mundo de Westeros. El autor llegó a decir alguna vez que El caballero errante, la primera de las novelas cortas recopiladas en el libro El caballero de los siete reinos, es lo mejor que ha escrito. Algo en lo que coincidió el guionista y productor Ira Parker, cocreador de la serie que se estrena hoy, cuya trayectoria encaja a la perfección con las necesidades de la historia. Además de trabajar en la adaptación de House of the Dragon, Parker también formó parte del equipo de guionistas de la extraordinaria Better Things, una serie en la que los únicos dragones que existen son las tres hijas de la protagonista.

Gracias a esa experiencia, los seis episodios de El caballero de los siete reinos logran el difícil equilibrio entre la fantasía, la comedia y el drama familiar sin olvidarse de los legos en la obra de Martin que verán la nueva ficción recordando las referencias a Ser Duncan, el alto y su fiel escudero Egg, que aparecen en toda la saga tanto en las novelas como en su versiones televisivas.

Lo que viene

Como corresponde al canon televisivo de Game of Thrones, hacia el final de los seis episodios una muerte cambia el curso de toda la trama y encamina la narración hacia la segunda temporada que ya está confirmada e incluso grabada, aunque aún no se anunció su fecha de estreno. Mientras que los primeros seis capítulos corresponden a la primera de las novelas sobre Dunk y Egg, El caballero errante, la próxima temporada coincidirá con su continuación, La espada leal. Lo que no se sabe todavía es si la producción completará la trilogía con la adaptación de la tercera novela corta, El caballero misterioso. Aunque teniendo en cuenta el continuo interés de HBO y los espectadores por el universo narrativo de Martin es más que probable que así sea.