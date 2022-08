De la vuelta a la TV de Nicolás Magaldi a la despedida de Agustina Muda: todas las noticias del mundo de los medios

Tras despedirse de la pantalla chica el año pasado con El show del problema (El Nueve), ahora Nicolás Magaldi tiene entre manos una nueva propuesta para volver a la televisión: un programa de entretenimientos producido por Kuarzo para Eltrece, donde este año reemplazó por unos días al Pollo Álvarez al frente de Nosotros a la mañana y de donde se alejó en 2014 luego de conducir La cocina del show.

La idea de Kuarzo para Magaldi es que realice un envío pensado en el segmento Las ventas del programa A todo o nada, que condujo Guido Kaczka tiempo atrás en las tardes del canal. En él, los participantes compraban y vendían cosas con la complicidad y ayuda de su conductor.

Si bien no hay fecha ni horario definido, analizan que este nuevo programa vaya los fines de semana, aunque resta definir si sábado o domingo. Si debuta los sábados, será una buena opción para sumar expectativa a las cenas de Mirtha Legrand cuando la diva regrese al canal y, de paso, salirle a competirle a la nueva apuesta de Telefe, Juego Chino, que debutó este sábado 6 de agosto a las 20, con la conducción de Guillermo “El Pelado” López.

Pero también está la posibilidad de que Magaldi estrene los domingos en el espacio que dejaría vacante Darío Barassi con 100 argentinos dicen: especial famosos, ya que este conductor quiere enfocarse en la actuación. De ser así, saldría a competir con uno de los éxitos de Telefe, El último pasajero, ciclo que se emite los domingos a las 19.45 y que ya comenzó a grabar su segunda temporada, la cual se verá desde este mes hasta el 25 de diciembre, inclusive.

Con este panorama en mente, Kuarzo y Eltrece deberán decidir la fecha de estreno y horario del flamante ciclo, y así definir qué es lo mejor para la señal y para la suerte del nuevo ciclo de Magaldi.

MEDIOS. Agustina Muda se despidió de El Trece y TN después de 17 años

Agustina Muda, periodista de Eltrece y Todo Noticias, se despidió de las señales del Grupo Clarín después de 17 años. “Los ciclos se cumplen y soy de las que cree que siempre hay que ir por más”, expresó en sus redes sociales.

La periodista y exconductora de Arriba Argentinos (Eltrece) compartió un escrito a través de su cuenta de Instagram y se mostró conmocionada por dejar las señales de noticias después de tantos años. Además, recibió mensajes muy lindos por parte de sus compañeros.

Agustina Muda se despidió de las señales del Grupo Clarín después de 17 años. Instagram: Agustinamuda

“Poder decir adiós es crecer”, comenzó Muda. “Les quiero contar que después de 17 años cerré mi etapa en Canal Trece y TN. Empecé atendiendo el teléfono durante la madrugada los fines de semana y llegué a ser la conductora del noticiero de la mañana más visto del aire”, recordó.

“¡Pero los ciclos se cumplen y soy de las que cree que siempre hay que ir por más! Ese fue mi motor desde el primer día que entré al canal y mi carrera es el reflejo de eso. En todo este tiempo pasaron muchas cosas. Experiencias lindas e inolvidables, pero también situaciones injustas y dolorosas. Me llevo mucho aprendizaje, pero, sobre todo, linda gente. Gente a la quiero y respeto como profesionales y cómo personas”, agregó.

“En este tiempo aprendí de los límites. Lo que quiero y lo que no, lo que puedo y lo que no y lo que debo o no aceptar. Estos 17 años me dejaron una carrera de la que me siento orgullosa. Pero sobre todo un amor, una familia y muchos y buenos amigos. ¡Gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarme, por alegrarse conmigo y por preocuparse!”, continuó.

Y cerró: “Las decisiones a veces llevan tiempo, pero llega un momento en que hay que tomarlas y en eso estamos. Ahora queda ir por más… ¡Los quiero! ¡Gracias por ser parte de esta etapa! Nos estamos viendo”.

RADIO. Feinmann y Fernández Díaz toman apuntes

Así como cada mañana Nelson Castro –quien conduce Crónica de una tarde anunciada de 17 a 19 en Radio Rivadavia- hace su editorial, su comentario y charla con a Cristina Pérez en Cristina Sin Vueltas –lunes a viernes de 9 a 12 también por Rivadavia AM 630-, Eduardo Feinmann y Jorge Fernández Díaz hacen el suyo.

Se trata de un segmento titulado Los apuntes de Fernández, que se emite a las 9 dentro de Alguien Tiene que Decirlo, ciclo que conduce el periodista de LN+ de 6 a 10 en Mitre AM 790. Ahí ambos se toman un momento de reflexión y análisis acerca de la actualidad de nuestro país. Recordemos que Fernández Díaz conduce Pensándolo Bien de 20 a 22 junto a Adriana Verón, Miguel Wiñazki, Marcelo Birmajer y Gonzalo Garcés.

CABLE. Debutó A dos metros de la verdad en A24

Este domingo 7 de agosto a las 15, volvió a la pantalla de A24 A Dos Metros de la Verdad, y la primera edición contó con un invitado especial: Nicolás Cabré. Se trata de un ciclo de entrevistas conducido por Cecilio Flematti, en el que el se hablará con los referentes más importantes del espectáculo, el arte, la actualidad, el deporte y la música.

Cecilio Flematti recibió a Nicolás Cabré en la primera edición de 'A Dos Metros de la Verdad'.

A Dos Metros de la Verdad es un espacio creado para que cada invitado pueda dialogar de los temas más trascendentes del día a día y, al mismo tiempo, pueda dar su mirada crítica de ciudadano. Además, estará Franco Pisso, especialista en lenguaje no verbal, quien analizará una de las respuestas más relevantes del entrevistado para determinar si miente o dice la verdad.

En los próximos envíos se espera que participen Charly Alberti, Gabriela Sabatini, Damián de Santo y Araceli González, entre otros.

STREAMING. Star+ prepara la serie de Lanata

La semana pasada, Jorge Lanata contó que próximamente se viene una miniserie ficcionada de dos temporadas sobre su vida personal. El mismo Lanata dio algunos detalles más en su programa de Mitre Lanata Sin filtro de la producción que se está armando sobre él para Star+.