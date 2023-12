escuchar

Este viernes, una inesperada noticia golpeó de lleno al mundo del espectáculo. A los 46 años murió la actriz española Itziar Castro, reconocida por sus participaciones en las series Vis a vis y Paquita Salas y las películas Campeones y Pieles. El deceso se produjo en una piscina mientras ensayaba una presentación de nado sincronizado.

Ni bien trascendió la información, las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes de despedida en donde destacaron no solo su trayectoria actoral, sino también su incansable lucha por las mujeres, contra el gordoodio y por ser una referente de la comunidad LGBTIQ+ en su país.

Su nominación al Goya, su participación en Vis a Vis y su escandaloso despido de Operación Triunfo

Nacida en Barcelona en 1977, Castro supo ser una reconocida actriz de cine y televisión con trabajos que le valieron nominaciones a destacados premios de la industria. Sus inicios en el mundo del espectáculo se remontan a dos décadas atrás. En 2004 tuvo un personaje en la película Inconscientes y a partir de ahí empezó a tener pequeñas apariciones en otras producciones.

En 2017 realizó una de las actuaciones que marcarían un antes y un después en su vida profesional. Formó parte de la película Pieles, dirigida por Eduardo Casanova, papel con el que consiguió una nominación a mejor actriz revelación en los premios Goya y ganó el premio Unión de Actores y Actrices.

En medio de un gran momento profesional, consiguió un personaje que sin dudas le valdría un basto reconocimiento en el mundo del streaming: la reclusa Goya Fernández en la tercera temporada de Vis a vis.

Itziar Castro en una escena de Vis a Vis

Tras la cuarta temporada, también estuvo en Vis a vis: El Oasis, el spin off de serie española al que también se sumó la actriz argentina Ana María Picchio. A su vez, Castro tuvo una destacada aparición en la segunda temporada de Paquita Salas y fue parte del elenco de Campeones, film dirigido por Javier Fesser.

Otra de sus participaciones más comentadas fue la que realizó en 2018 en el programa español Operación Triunfo, donde ofició como profesora de interpretación. Si bien tras la noticia de su muerte desde las redes sociales del reality compartieron unas palabras de despedida, lo cierto es que Itziar no tuvo la mejor de las experiencias en ese lugar. Según reconstruyó el medio El Confidencial, la productora del programa la despidió inesperadamente “por no haber obtenido los resultados esperados en su área”.

Itziar Castro en una escena de Paquita Salas (Foto: Captura de video)

En ese entonces, su equipo repudió esta acción y aseguró que la decisión fue “unilateral” y “precipitada”, y remarcaron que la actriz dejó todo para dedicarse al proyecto. Su salida estuvo envuelta en varios escándalos y entredichos, pero fue solo hace un mes cuando Castro se sinceró sobre su turbulenta salida. “Yo el mismo día que entraba a clase me decían que todo estaba muy bien, salgo de clase y me despiden”, dijo durante su paso por el podcast, Querido Hater.

De igual manera, continuó con su trabajo. Estuvo en la serie de HBO, Por H o por B y en Érase una vez... pero ya no (Netflix). Además, dirigió los cortometrajes La Soledad y La Cita y participó del videoclip de la canción “Melancólicos Anónimos” de Sebastián Yatra. Asimismo, fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

La artista tenía 46 años (Foto: Instagram/@itziarcastro)

Pero, el legado de Itziar Castro no estuvo solamente delante de las cámaras, sino también detrás. Luchó incansablemente por los derechos de las mujeres, alzó la bandera del feminismo, la de la comunidad LGBTIQ+ y de la lucha contra el gordoodio. “Yo no he buscado ser un referente, pero si sirve para algo, bienvenido sea. Me encuentro con gente maravillosa que me da las gracias porque dicen que mi ejemplo les ha ayudado a sentirse mejor con sus cuerpos y ser más felices. Y eso para mí es un orgullo y un honor”, sostuvo en una entrevista con El País en 2018.

A lo largo de los años, sufrió mucho hate en las redes sociales. En una entrevista de 2021 con Vanity Fair España, reconoció que la insultaron “por gorda, por lesbiana y por feminista”. “Lo tendría más fácil si no hablara, pero no me callo y eso me convierte en un blanco fácil”, sostuvo la autora del libro Con el corazón por delante.

Además de dedicarse a la actuación, Castro se involucró en política y luchas sociales (Foto: Instagram @itziarcastro)

En 2019, en tanto, fue reconocida con el Premio Plumas por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales. “Hay que visibilizar la lucha del colectivo LGTBIQ+. Lo que no se visibiliza, no existe”, aseveró durante su paso por A vivir Madrid (Cadena Ser) hace algunos meses.

La muerte de Itziar Castro generó una profunda conmoción tanto en los fanáticos como en colegas y amigos del medio. A través de sus mensajes de despedida, la recordaron como “una persona cariñosa, inteligente y divertida” y “una artista increíble e inolvidable”.

Qué le pasó a Itziar Castro

Durante la madrugada de este viernes, la actriz se encontraba en la piscina cubierta de un hotel en Lloret de Mar, Girona, donde ensayaba para un espectáculo de nado sincronizado del club Kallipolis, dirigido por la exnadadora Anna Tarrés. Incluso, horas antes de su fallecimiento, compartió en sus stories de Instagram, un video de la práctica que se estaba llevando a cabo.

Itziar Castro murió este viernes a los 46 años (Foto: Instagram/@itziarcastro)

Según consignó el medio, El País, comenzó a sentirse mal y fue asistida rápidamente por un equipo de emergencias que intentó reanimarla. No obstante, y a pesar de los esfuerzos, no lograron salvarla. Su representante fue quien confirmó la triste noticia a la agencia EFE y comentó que todo indicaría que la causa de su muerte fue un “fallo cardíaco”. De igual manera, se deberá esperar a la autopsia para confirmarlo.

