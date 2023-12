escuchar

Flavio Mendoza tiene una creatividad sin igual para el teatro. A lo largo de su trayectoria como productor, estrenó diferentes propuestas artísticas que lo llevaron a la cima dentro del espectáculo argentino. En ese marco y a tan solo dos semanas de la Navidad, el empresario hizo partícipe a su hijo Dionisio del último show que lanzó en diciembre. A modo de publicidad, publicó en las redes sociales un videoclip protagonizado por el pequeño de cinco años, quien canta un clásico de esta fecha.

El 1 de diciembre Mendoza inauguró un espectáculo para toda la familia, que se mantendrá en cartelera hasta el 1 de enero, en Córdoba. El mismo se llama Mágica navidad y cuenta con un elenco de 50 artistas en escena, entre los que se encuentran acróbatas, malabaristas y contorsionistas. Sin embargo, uno de los protagonistas principales es su hijo, a quien ya subió a las tablas y dio a conocer ante el público su talento innato.

Desde su cuenta de Instagram, Flavio publicó un video en el que su hijo entonó la clásica canción “All I Want for Christmas Is You” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), de Mariah Carey. Allí se pudo ver al niño dentro de un estudio de grabación, frente a un micrófono y con auriculares puestos, igual a un cantante profesional. Este mismo funcionó de adelanto del videoclip que se estrenará el viernes 8. Sobre su atuendo, se vistió ideal para la ocasión, con un suéter con árboles y nieve, y una camisa en tono celeste.

“¡Nace una estrella! ¡Miren lo que es este increíble saludo final de Una mágica Navidad con Dionisio cantando! ¡Te amo, hijo!”, escribió el productor en la plataforma antes mencionada y cosechó miles de ‘Me Gusta’ a los pocos minutos de publicado.

Luego de ello, desde su cuenta de X, mencionó: “Miren lo que fue unos segundos del proceso de grabación de Dionisio Mendoza. Mañana 8 de diciembre estrenamos video y versión completa en YouTube”.

Tras el anuncio, Mendoza agregó para su hijo: “Hay un show de navidad Una Mágica Navidad. Hay un circo El Circo Del Anima, hay un papá Noel, hay un espíritu de la Navidad, hay acrobacia, hay bailarines, hay música, cantantes y muchas cosas más que tal vez algo parecido puede haber visto, pero el corazón de la navidad es Dionisio Mendoza”.

“¡Dios sos hermoso! ¡Cuánto amor y dedicación en vos! ¡Bravo por ese papá tan dedicado! ¡Esos genes!”; “No puede ser más genio, lleva el arte en su alma”; “Me derretí”; “Me encanta Flavio que le inculques la cultura y el arte” y “Me muero de amor. Qué grande y hermoso está”, fueron algunas de las opiniones que los usuarios manifestaron al respecto.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Flavio hace parte a su hijo de un show de tal envergadura. Desde las redes mostró fotos del joven en el escenario y en pleno espectáculo, que dieron cuenta de lo que el productor aspira para él. No obstante, solo participó de la primera función, ya que luego lo mostró en su rutina cotidiana de camino al colegio.

Acerca de la repercusión que generó el reel de Dionisio, desde las stories, Mendoza comentó: “Bueno, ¿qué puedo decir? Se me caen las babas. Sí, lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir mostrando, porque estoy tan orgulloso de él. Es un nene tan soñado y lanza su tema de Navidad, así que todo el mundo tiene que escucharlo. Es en castellano señores, estamos en Argentina. El villancico es en castellano. Para toda la familia”.