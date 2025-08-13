De Paris Hilton a Kim Kardashian: las mujeres que conquistaron el corazón de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez

Desde que se convirtió en estrella mundial a los 18 años, Cristiano Ronaldo no solo fue noticia por sus goles y récords, sino también por un historial amoroso que incluyó a algunas de las mujeres más famosas del planeta: desde It Girls de Hollywood como Paris Hilton y Kim Kardashian, hasta supermodelos y presentadoras de televisión.

Pero todo cambió en 2016, cuando conoció en una tienda Gucci a Georgina Rodríguez, una joven asistente de ventas nacida en Buenos Aires y criada en España. Nueve años después de aquel primer encuentro, el astro portugués le propuso matrimonio con un imponente anillo de diamantes y confirmó la noticia en Instagram con un rotundo: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Hoy, la pareja es una de las más estables y mediáticas del mundo del deporte, con una familia ensamblada y una vida que comparten entre lujos, viajes y eventos. Sin embargo, antes de este capítulo, la historia sentimental de Cristiano estuvo marcada por romances mediáticos, que aún hoy despiertan curiosidad. Entre ellos se encuentra:

Jordana Jardel

La primera mujer con la que se lo vinculó tras su salto a la fama fue la modelo brasileña y hermana del delantero Mário Jardel, Jordana Jardel. Según contaron distintos medios internacionales de la época, la joven fue presentada a Cristiano cuando él jugaba en el Sporting de Lisboa.

La relación, que comenzó a principios de los 2000, no prosperó, pero dejó gran cantidad de fotos de Jordana abrazada a su pareja y alentándolo desde las tribunas. En la actualidad, Jordana está casada y es madre de una niña.

Jordana Jardel fue la primera mujer con la que Cristiano Ronaldo fue vinculado sentimentalmente al alcanzar la fama (Foto: Daily Mail)

Merche Romero

La modelo y presentadora portuguesa fue su relación más seria durante su primera etapa en el Manchester United (2005-2006). Nueve años mayor que él, Merche era una figura reconocida en su país, pero la distancia terminó desgastando el vínculo. Con los años, ella recordó el romance como “una historia muy vívida” y habló con afecto del jugador: “Conocí a una persona maravillosa, el mejor jugador del mundo”.

Merche Romero fue una de las parejas más duraderas del futbolista al principio de su carrera deportista (Foto: Redes Sociales)

Imogen Thomas

Imogen Thomas saltó a la fama por participar del reconocido reality británico Gran Hermano. Pero a principios del año 2006, la influencer desató la polémica al ser vinculada con Cristiano y, según fuertes rumores, volvieron a verse fugazmente en distintos eventos en el año 2011. Actualmente, ella trabaja con sus redes sociales y tiene dos hijas.

Imogen Thomas fue Miss Gales en el año 2003 y, en 2006, fue una de las figuras de la versión de su país de Gran Hermano (Foto: Instagram @Imogen_Thomas)

Soraia Chaves

Pero además de las mujeres de gran renombre en las revistas y la televisión, el deportista también salió con personas de bajo perfil. En el año 2006, Rondaldo estuvo en pareja con Soraia Chaves. Si bien en la actualidad es una de las actrices portuguesas más cocidas en el mundo, su romance con El Bicho se dio junto antes de que se estrenara Call Girl y de que ganara un Globo de Oro por su labor.

Soraia Chaves fue una de las mujeres que enamoró a Cristiano Ronaldo durante su juventud (Foto: Instagram @soraia_chaves)

Gemma Atkinson

En 2007, Cristiano salió con la actriz de Gemma Atkinson, conocida por protagonizar la película Hollyoaks. Este romance generó gran interés mediático en Manchester, donde ambos eran perseguidos en cada evento público al que asistían. Según Gemma, sus citas incluían té y maratones de comedias británicas como Only Fools and Horses.

Gemma Atkinson y Cristiano Ronaldo fueron vinculados en 2007 (Foto: Caras Portugal)

Bipasha Basu

La primera vez que Bipasha Basu fue vista a los besos con Cristiano Ronaldo fue en el año 2007, durante un evento en Lisboa. Ella lo describió en algunas notas como “el chico más dulce”, aunque negó que hubiera sido algo serio.

Bipasha Basu es una actriz y cantante india (Foto: Instagram @bipashabasu)

Paris Hilton

En 2009, Cristiano Ronaldo vivía uno de los momentos más intensos de su carrera, ya que acababa de ser fichado por el Real Madrid por una cifra récord y se encontraba por unos días en Los Ángeles. Allí fue visto junto a la heredera hotelera Paris Hilton, quien acababa de terminar su relación con Doug Reinhardt.

El romance relámpago acaparó los titulares de la época con salidas nocturnas a exclusivos clubes como MyHouse, besos en la pista de baile y fiestas en la mansión de Nicky Hilton, hermana menor de Paris. Aunque las imágenes parecían confirmar la química, ella declaró poco después que eran “muy buenos amigos” y que no tenía interés en convertirse en “solo una esposa de futbolista”.

Cristiano Ronaldo y Paris Hilton se dejaron ver en distintas fiestas de Los Ángeles juntos (Foto: Redes Sociales)

Luana Belletti

Ese mismo año, el portugués fue relacionado con Luana Belletti, diseñadora de moda y estilista brasileña, hermana del entonces futbolista del Chelsea, Juliano Belletti. La presentación habría sido familiar y las fotos juntos en un restaurante desataron los rumores. Si bien nunca se confirmó un noviazgo, se habló de una breve, pero intensa atracción.

Luana Belletti empezó a salir con Cristiano Ronaldo en 2009 y, según se dice, estuvo muy cerca de comprometerse con el astro portugués (Foto: Redes Sociales)

Nereida Gallardo

La modelo comenzó a salir con Ronaldo en 2008, cuando él ya era una estrella en el Manchester United. Durante ocho meses fueron inseparables, asistieron juntos a fiestas y eventos deportivos. Tras la ruptura, Nereida se mantuvo bajo perfil, pero años después defendió públicamente al futbolista frente a acusaciones mediáticas, describiéndolo como “un caballero” y “nada agresivo”. Hoy dirige su propio salón de belleza en las Islas Baleares.

Cristiano Ronaldo y Nereida Gallardo estuvieron ocho meses de novios (Foto: PA Imagenes)

Kim Kardashian

En 2010, la estrella de Keeping Up with the Kardashians y futura empresaria multimillonaria viajó a Madrid. Según testigos, compartió una cena romántica con Cristiano y se los vio besándose en un restaurante antes de que ella visitara su casa. Aunque nunca confirmaron el romance, las imágenes y los rumores generaron todo tipo de reacciones en las redes de la época.

Kim Kardashian mantuvo una muy buena relación con Cristiano Ronaldo, al punto que en los últimos años sus hijos conocieron al jugador portugués (Foto: Redes Sociales)

Irina Shayk

La historia más larga y mediática antes de la aparición de Georgina Rodríguez fue la de Irina Shayk. Cristiano conoció a la supermodelo rusa durante una campaña para Armani en 2010 y, desde entonces, fueron inseparables por cinco años. Viajaron juntos por el mundo, protagonizaron producciones para Vogue y se convirtieron en sinónimo de glamour. Sin embargo, en 2015 sorprendieron al anunciar su separación.

Cristiano Ronaldo protagonizó una tapa al desnudo junto a Irina Shayk (Foto: Vogue)

Según trascendió, Irina se sintió traicionada por mensajes de Ronaldo a otras mujeres. Él, por su parte, emitió un comunicado deseándole “la mayor felicidad”. Irina perdió millones de seguidores tras la ruptura, pero continuó con una sólida carrera en la moda y el cine, y una relación con el actor Bradley Cooper, con quien tuvo a su hija Lea.

Lucía Villalón

Periodista del Real Madrid TV, Lucía fue vinculada a Cristiano en el año 2015 tras ser fotografiada junto a él cuando celebraba su tercer Balón de Oro. Aunque la prensa insinuó un romance, ella misma negó la relación y aclaró que todo había ocurrido en un contexto laboral.

Lucía Villalon negó haber tenido un romance con Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram @lucia_villalon)

Desiree Cordero

Desiree Cordero fue vinculada sentimentalmente con Cristiano Ronaldo en el año 2014 (Foto: Instagram @desireecordero)

Ex Miss España 2014 conoció a Cristiano a través de Instagram y llegó a visitar su lujosa casa en La Finca, Madrid. Sin embargo, la relación duró pocos meses. Según medios españoles, Ronaldo decidió terminar al sospechar que ella buscaba exposición mediática más que un vínculo personal serio.